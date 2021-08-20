Минэнерго обратилось к государственным банкам за кредитом на закупку угля

Минэнерго обратилось к государственным банкам за кредитованием закупки угля, ведь у ПАО «Центрэнерго» средств на его приобретение нет.
Об этом шла речь во время совещания под председательством министра энергетики Германа Галущенко.
На сегодня ПАО «Центрэнерго» не имеет финансовой возможности обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет.
Ожидается, что благодаря получению кредитов ПАО «Центрэнерго» сможет обеспечить необходимый запас угля для отопительного сезона.
«Для устойчивого прохождения отопительного сезона нам нужно слаженное сотрудничество всех государственных учреждений. Особенно в этом году, когда мы должны работать в изолированном режиме. Поэтому рассчитываем на поддержку государственных банков в предоставлении специальных условий кредитования для своевременной закупки угля генерацией», — подчеркнул Герман Галущенко.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что еще на середину июля к отопительному сезону было подготовлено от запланированного более 50% жилых домов и объектов социально-культурного назначения. Однако участники энергорынка бьют тревогу: многие ТЭС останавливают свою работу, в стране катастрофически не хватает угля, а сама подготовка к отопительному сезону под угрозой.
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