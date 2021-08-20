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Xiaomi откажется от бренда Mi

Xiaomi откажется от бренда Mi

Как сообщили в компании Xiaomi, начиная с третьего квартала 2021 года компания откажется от бренда Mi.

Согласно официальному заявлению, отказ от бренда Mi позволит «унифицировать бренд на глобальном уровне и уменьшит разрыв в восприятии между брендом и его продуктами». Например, смартфоны и ноутбуки компании выходили под брендом Mi, но теперь будут под брендом Xiaomi. На изменения уйдет некоторое время, предупредили в Xiaomi.

При этом линейка Redmi продолжит существование.

«Продукты Xiaomi представляют вершину технологических возможностей компании, предлагая премиальный опыт использования. Продукты Redmi ‒ это инновации по доступной цене, ориентированные на молодую аудиторию», — отмечают в компании.

Также в компании представили обновленные лого, что, по мнению руководства, отображает различие двух брендов.

Как пишет The Verge, раньше бренд Mi использовался в Европе и Штатах просто потому, что его легче произносить. Но за много лет ситуация изменилась, Xiaomi — большой глобальный игрок, один из лидеров рынка смартфонов, поэтому компания идет на упрощение и уменьшение числа своих брендов. Как пример The Verge приводит китайский рынок, где последние модели смартфонов уже выходят под брендом Xiaomi, а не Mi.

По материалам ain.ua
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