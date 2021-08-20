Американские биржи бьют рекорды после полного одобрения вакцины Pfizer

Американские индексы бьют исторические рекорды после полного одобрения американским регулятором вакцины Pfizer / BioNTech, ведь это должно увеличить долю привитого населения.

Об этом сообщает Reuters, Markets Insider.

В частности, на закрытии 23 августа Nasdaq Composite Index установился на уровне 14,942.65 и добавил на торгах 227.99 пункта (+ 1.55%). В то же время в течение дня индекс установил новый рекорд в 14 963,47 пункта.

Индекс Nasdaq 100 на торгах достиг максимума в 15 341,47 пункта (+ 1,86%). Так, техкомпании Facebook Inc, Microsoft Corp, Nvidia Corp, Amazon.com, Alphabet Inc, AMD и Tesla выросли от 0.1% до 0.8% на предыдущих торгах.

S & P 500 достиг наивысшего значения в 4 489,88 пункта. На закрытие рынка он установился на уровне 4 479,53 пункта (+ 0,85%). Среди 11 основных секторов индекса, в энергетике наблюдались самые высокие котировки за последние два месяца.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предоставило полное одобрение вакцине против COVID-19, разработанной компаниями Pfizer Inc и BioNTech, что может ускорить прививки в Соединенных Штатах.

Полное одобрение означает, например, что больше компаний смогут требовать обязательную вакцинацию для возвращения в офис. Аналитики говорят, что эта новость может приблизить уровень прививки в США до 75%.

Акции Pfizer и BioNTech (что котируются в Штатах) выросли на 2,5% и 9,6% соответственно. Конкурент Moderna Inc выросла на 7,5%.