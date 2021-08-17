Киев выполнил условия ЕС для нового транша, но судьбу 600 млн евро решит МВФ

Украина выполнила условия для получения макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС), однако деньги Киев получит с учетом ситуации по переговорам с Международным валютным фондом (МВФ).
Об этом 22 августа в эфире канала «Украина24» сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который находится с визитом в Киеве.
По его словам, в течение ближайших недель Украина может получить эти деньги. По предварительной информации, речь идет о 600 млн евро.
“Сейчас важно, как развивается ситуация с программой МВФ. Если там есть позитив, мы сможем быстро выплатить следующий транш макрофинансовой помощи”, — сообщил Домбровскис.
Макрофинансовая помощь — это кредиты под низкие проценты, которые ЕС выделяет для поддержки платежного баланса стран-соседей.
Год назад первый транш по этой экстренной программе макрофина не предусматривал выполнения конкретных требований. В то же время предпосылкой его предоставления было продолжение сотрудничества Украины с МВФ.
25 августа на внеочередном заседании Верховная Рада ратифицировала ряд соглашений с Европейским Союзом, которые позволяют Украине получить макрофинансовую помощь ЕС в сумме до 1,2 млрд евро. Первые 600 млн евро Киев получил в сентябре 2020 года.
В феврале 2021 года во время визита Шмыгаля в Брюссель предоставление второго транша в ЕК обусловили выполнением Украиной восьми структурных мер. Кроме того, Киев должен был достичь положительного прогресса с МВФ в рамках программы Stand-by. Важно для ЕС было обеспечивать судебную реформу, сделать антикоррупционную инфраструктуру действенной и улучшать инвестиционный климат.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
44,4% готовы пожертвовать заработком, чтобы продолжить работать удаленно10 ч. назад - 446 5
Человечество откажется от смартфонов через десять лет15 ч. назад - 3631 3
Какую пенсию будет получать Ангела Меркель после отставки13 ч. назад - 1153 3
Возможно ли взыскать алименты, если должник проживает за границейВчера, 19:20 - 2310 2
Больше половины украинцев не хотят работать за границей (опрос)Около часа назад - 94 1
Человечество откажется от смартфонов через десять лет15 ч. назад - 3631 3
Какую пенсию будет получать Ангела Меркель после отставки13 ч. назад - 1153 3
The Economist назвал самую грязную экономику Западной ЕвропыВчера, 23:36 - 999 1
Королевские инвестиции: куда вкладывает деньги саудовский принц9 ч. назад - 627
Стало известно, сколько рабочих автозаводов придется уволить из-за выпуска электромобилейВчера, 22:15 - 568
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)Позавчера, 10:10 - 457
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 387
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1068 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2591 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1084 5