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Киев выполнил условия ЕС для нового транша, но судьбу 600 млн евро решит МВФ

Киев выполнил условия ЕС для нового транша, но судьбу 600 млн евро решит МВФ

Украина выполнила условия для получения макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС), однако деньги Киев получит с учетом ситуации по переговорам с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом 22 августа в эфире канала «Украина24» сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который находится с визитом в Киеве.

По его словам, в течение ближайших недель Украина может получить эти деньги. По предварительной информации, речь идет о 600 млн евро.

“Сейчас важно, как развивается ситуация с программой МВФ. Если там есть позитив, мы сможем быстро выплатить следующий транш макрофинансовой помощи”, — сообщил Домбровскис.

Макрофинансовая помощь — это кредиты под низкие проценты, которые ЕС выделяет для поддержки платежного баланса стран-соседей.

Год назад первый транш по этой экстренной программе макрофина не предусматривал выполнения конкретных требований. В то же время предпосылкой его предоставления было продолжение сотрудничества Украины с МВФ.

25 августа на внеочередном заседании Верховная Рада ратифицировала ряд соглашений с Европейским Союзом, которые позволяют Украине получить макрофинансовую помощь ЕС в сумме до 1,2 млрд евро. Первые 600 млн евро Киев получил в сентябре 2020 года.

В феврале 2021 года во время визита Шмыгаля в Брюссель предоставление второго транша в ЕК обусловили выполнением Украиной восьми структурных мер. Кроме того, Киев должен был достичь положительного прогресса с МВФ в рамках программы Stand-by. Важно для ЕС было обеспечивать судебную реформу, сделать антикоррупционную инфраструктуру действенной и улучшать инвестиционный климат.

По материалам Ракурс
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