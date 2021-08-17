Киев выполнил условия ЕС для нового транша, но судьбу 600 млн евро решит МВФ

Украина выполнила условия для получения макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС), однако деньги Киев получит с учетом ситуации по переговорам с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом 22 августа в эфире канала «Украина24» сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который находится с визитом в Киеве.

По его словам, в течение ближайших недель Украина может получить эти деньги. По предварительной информации, речь идет о 600 млн евро.

“Сейчас важно, как развивается ситуация с программой МВФ. Если там есть позитив, мы сможем быстро выплатить следующий транш макрофинансовой помощи”, — сообщил Домбровскис.

Макрофинансовая помощь — это кредиты под низкие проценты, которые ЕС выделяет для поддержки платежного баланса стран-соседей.

Год назад первый транш по этой экстренной программе макрофина не предусматривал выполнения конкретных требований. В то же время предпосылкой его предоставления было продолжение сотрудничества Украины с МВФ.

25 августа на внеочередном заседании Верховная Рада ратифицировала ряд соглашений с Европейским Союзом, которые позволяют Украине получить макрофинансовую помощь ЕС в сумме до 1,2 млрд евро. Первые 600 млн евро Киев получил в сентябре 2020 года.

В феврале 2021 года во время визита Шмыгаля в Брюссель предоставление второго транша в ЕК обусловили выполнением Украиной восьми структурных мер. Кроме того, Киев должен был достичь положительного прогресса с МВФ в рамках программы Stand-by. Важно для ЕС было обеспечивать судебную реформу, сделать антикоррупционную инфраструктуру действенной и улучшать инвестиционный климат.