Nissan представил яркое спортивное купе

Новое серийное купе Nissan Z представляет собой почти полную копию концепт-кара Z Proto, представленного в прошлом году. Наиболее значительным изменением является установка спойлера на крышке багажника.
Новый Nissan Z отличается длинным капотом с мускулистыми линиями и силуэтом, который отдает дань уважения первому поколению Z. Для купе будут доступны три однотонных цвета кузова и шесть двухцветных вариантов окраски.
В последние месяцы много говорилось о двигателе новинки. Теперь мы точно знаем, что машина оснащена 3,0-литровым двигателем с двойным турбонаддувом. Этот мотор развивает 400 л. с. и 475 Нм. Японскому купе предложено два варианта трансмиссии. Первый – это шестиступенчатая механическая коробка передач. Вторая коробка передач – автоматическая, с девятью ступенями.
Фото: focus.ua
По сравнению со старым 370Z, Z имеет новые передние и задние амортизаторы. Они снижают демпфирующую силу на 20%, что помогает минимизировать ударные нагрузки на неровных поверхностях. Алюминиевая подвеска на двойных поперечных рычагах также отличается новой геометрией, а повышенная жесткость кузова и электроусилитель руля помогают повысить характеристики в поворотах на заявленные 13%.
Фото: focus.ua
Nissan Z оснащен четырехпоршневыми алюминиевыми тормозными суппортами спереди и двухпоршневыми суппортами сзади. На купе установлены 19-дюймовые колесные диски с шинами 255/40 спереди и 275/35 сзади. В Nissan пока не объявили официальные цены на Z, но, по словам представителей компании, цена не должна превысить 40-45 тыс. долларов. У официальных дилеров марки новинка появится весной 2022 года.
Фото: focus.ua
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