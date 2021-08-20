В следующем году Apple выпустит новый iPhone SE с поддержкой 5G

На следующий месяц, если верить многочисленным источникам, запланирован анонс обновлённой серии смартфонов Apple. Эксперты уже оценивают их рыночные перспективы, а также строят прогнозы по развитию компании в целом.
Толчок к росту популярности iPhone в следующем году обеспечит появление версии SE с поддержкой сетей 5G, как считают специалисты J.P. Morgan.
По мнению представителей этого инвестиционного банка, в следующем году на рынке должна появиться модель iPhone SE с поддержкой 5G, которая подтолкнёт к обновлению смартфонов тех, кто рассчитывал получить мобильное устройство Apple, способное работать в сетях пятого поколения, но при этом не сильно переплачивать.
Если в этом году Apple продаст около 246 млн смартфонов, то в следующем объёмы продаж iPhone смогут достичь сопоставимой величины именно за счёт появления iPhone SE с поддержкой 5G.
Для текущего года объём продаж в 246 млн штук должен стать рекордным. В календаре Apple 2022 фискальный год начнётся в октябре текущего.
По мнению специалистов J.P. Morgan, в следующем фискальном году компания сможет выручить $377,6 млрд, что на 5 % больше прогнозируемого размера выручки Apple в текущем фискальном году. В 2023 году, по мнению авторов аналитической записки, выручка Apple вырастет последовательно ещё на 7 %. Цель по курсовой стоимости акций компании авторы прогноза устанавливают на уровне $180 при текущем значении $146,7.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что можно было купить на 100 гривен в 1996 году, а что можно сейчасВчера, 08:07 - 23433 14
Коммунальные тарифы в Украине и Польше: сравнение КГГАВчера, 10:34 - 1621 9
Верховная Рада поддержала законопроект о большом Государственном Гербе УкраиныВчера, 19:12 - 319 7
Украинцам насчитали налоги на квартиры: на уплату без штрафа осталось несколько недельВчера, 21:16 - 2652 6
Средняя зарплата среди вакансий учителей не дотягивает до 7 тыс. гривен, – Центр занятостиВчера, 17:24 - 467 3
Что можно было купить на 100 гривен в 1996 году, а что можно сейчасВчера, 08:07 - 23433 14
Аналитики спрогнозировали курс доллара на три годаВчера, 15:22 - 4911
Возраст в IT: каким кандидатам предлагают самые высокие зарплатыВчера, 09:42 - 4781 1
Как копить, откладывать и экономить: 5 эффективных методовВчера, 14:09 - 2948 2
Газовый счетчик в квартире: за чей счет устанавливается и как получить компенсациюВчера, 12:21 - 2719
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 596
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 454
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1243 6
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2734 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1144 5