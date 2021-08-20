В следующем году Apple выпустит новый iPhone SE с поддержкой 5G

На следующий месяц, если верить многочисленным источникам, запланирован анонс обновлённой серии смартфонов Apple. Эксперты уже оценивают их рыночные перспективы, а также строят прогнозы по развитию компании в целом.

Толчок к росту популярности iPhone в следующем году обеспечит появление версии SE с поддержкой сетей 5G, как считают специалисты J.P. Morgan.

По мнению представителей этого инвестиционного банка, в следующем году на рынке должна появиться модель iPhone SE с поддержкой 5G, которая подтолкнёт к обновлению смартфонов тех, кто рассчитывал получить мобильное устройство Apple, способное работать в сетях пятого поколения, но при этом не сильно переплачивать.

Если в этом году Apple продаст около 246 млн смартфонов, то в следующем объёмы продаж iPhone смогут достичь сопоставимой величины именно за счёт появления iPhone SE с поддержкой 5G.

Для текущего года объём продаж в 246 млн штук должен стать рекордным. В календаре Apple 2022 фискальный год начнётся в октябре текущего.

По мнению специалистов J.P. Morgan, в следующем фискальном году компания сможет выручить $377,6 млрд, что на 5 % больше прогнозируемого размера выручки Apple в текущем фискальном году. В 2023 году, по мнению авторов аналитической записки, выручка Apple вырастет последовательно ещё на 7 %. Цель по курсовой стоимости акций компании авторы прогноза устанавливают на уровне $180 при текущем значении $146,7.