NASA прекратило сотрудничество со SpaceX из-за иска Blue Origin

NASA временно остановило сотрудничество со SpaceX по контракту разработки и производства лунного посадочного модуля для миссии «Артемида».
Причиной этого стал иск в суд от Blue Origin, которая также участвовала в тендере, но не была выбрана NASA.
Космическое агентство приостановило работу со SpaceX до 1 ноября.
«В обмен на временное прекращение работы стороны согласились ускорить график судебных разбирательств», — говорится в заявлении NASA. В ведомстве отметили, что сотрудничают с Минюстом США и «надеются на своевременное разрешение» ситуации.
Напомним, в августе компания Джеффа Безоса Blue Origin подала в суд на NASA за контракт на разработку и создание лунного модуля, который достался ее конкуренту, компании SpaceX.
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