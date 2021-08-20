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NASA прекратило сотрудничество со SpaceX из-за иска Blue Origin

NASA прекратило сотрудничество со SpaceX из-за иска Blue Origin

NASA временно остановило сотрудничество со SpaceX по контракту разработки и производства лунного посадочного модуля для миссии «Артемида».

Причиной этого стал иск в суд от Blue Origin, которая также участвовала в тендере, но не была выбрана NASA.

Космическое агентство приостановило работу со SpaceX до 1 ноября.

«В обмен на временное прекращение работы стороны согласились ускорить график судебных разбирательств», — говорится в заявлении NASA. В ведомстве отметили, что сотрудничают с Минюстом США и «надеются на своевременное разрешение» ситуации.

Напомним, в августе компания Джеффа Безоса Blue Origin подала в суд на NASA за контракт на разработку и создание лунного модуля, который достался ее конкуренту, компании SpaceX.

По материалам Процесс
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