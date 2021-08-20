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«Артемсоль» в этом году увеличила производство на 70%

«Артемсоль» в этом году увеличила производство на 70%

Государственное предприятие «Артемсоль» в январе-июле 2021 года добыло 923,5 тыс. тонн соли, что на 70,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Артемсоли.

«Государственное соледобывающее предприятие по итогам 7 месяцев 2021 года выпустило 923,5 тысячи тонн соли. Объем производства на 6,9% больше запланированных показателей и на 70,3% превышает показатель прошлого года», – говорится в сообщении.

Также указано, что только по итогам июля рудниками предприятия было добыто и переработано 141,5 тыс. тонн соли, что на 18,2% превышает запланированные показатели и на 72,8% больше, чем в июле 2020 года.

За 7 месяцев 2021 года наблюдается рост спроса практически на все виды продукции. Так, более чем в два раза выросли объемы производства соли, которая отгружается без упаковки (навалом). Этого вида продукции было выпущено 702,7 тыс. тонн, или 76% от общего объема добычи.

Отмечается, что Артемсоль увеличивает отгрузку продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья, кроме того, растут и объемы поставок и на внутренний рынок.

По материалам Укринформ
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