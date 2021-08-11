0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 106 0

День финансов: самый дешевый смартфон в мире и самые богатые люди планеты

День финансов: самый дешевый смартфон в мире и самые богатые люди планеты

Четверг, 19 августа. О дешевых вещах и состоятельных людях.

Самый дешевый смартфон в мире. Появились подробности о характеристиках и цене самого дешевого смартфона в мире JioPhone Next. Устройство будет оснащено мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 215, в качестве операционной системы выступит Android 11 Go. На телефоне будут установлены облегченные приложения Duo Go и Google Camera Go. Устройство будет предлагаться по цене 47 долларов. Фото этого чуда у нас в новости.

Недешевые подрядчики. В 2021 году строительство и ремонт дорог в Украине, как и обещали, проводят все активнее, несмотря на коронакризис. По крайней мере тратят на это значительно больше денег. Журналисты решили подсчитать, какие подрядчики получают больше всего денег от «Укравтодора».

Цифровой банк от Fozzy Group. Корпорация Fozzy Group запускает собственный цифровой банк – «Банк “Власний Рахунок“».

Пока необанк находится в процессе тестирования. На сайте необанка предлагается кредитный лимит в 100 тыс. грн с льготным периодом 62 дня, а также безлимитный бонус на покупки в магазинах корпорации. Получить карту нового цифрового банка уже можно в почтовом отделении службы Justin.

Зарплаты в Кабмине. Этот удачный месяц июль. Для членов правительства июль оказался очень удачным месяцем с точки зрения размеров полученных зарплат. Благодаря отпускным, материальной помощи на оздоровление и для решения социально-бытовых проблем некоторые министры и большинство их заместителей получили от 130 до 170 тысяч гривен. Любопытно, что самым высокооплачиваемым членом правительства в июле была вице-премьер Ольга Стефанишин. Больше сумм и фамилий по ссылке.

Миллиарды на замену маршруток. На закупку и оснащение автобусов на замену маршруткам в Киеве понадобится 15 миллиардов гривен. Именно такую сумму назвал заместитель глава Киевской городской государственной администрации Константин Усов. Он уверяет, чтобы заменить все маршрутки на улицах города, надо приобрести по меньшей мере 1 тыс. полноразмерных автобусов. Новые автобусы будут стоить 10 миллиардов гривен, и еще 5 миллиардов надо на оснащение производственной базы.

«Мы не проиграли», – говорит Рожкова. Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу НБУ и оставил в силе решение суда предыдущей инстанции, который признал незаконным выговор первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу. По ее словам, утверждение СМИ о проигрыше в шестом Апелляционном суде по делу о выговоре — ложное.

Распродажа от МАУ. К 30-й годовщине независимости Украины авиакомпания Международные авиалинии Украины подготовила путешественникам акционные предложения. Скидки до 30%. Распродажа действует на более чем 15 направлений из Киева и Одессы. Акционные билеты можно приобрести до 25 августа.

Состояние самых богатых. Основатель Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком мира по версии Forbes. Напомним, в конце июля Безос уступил первенство владельцу конгломерата LVMH Бернару Арно. По состоянию на утро 19 августа, как свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени, рейтинг богачей возглавлял Безос (185,9 млрд долл), на второе место поднялся Маск (180,5 млрд долл), Арно и семья замыкали топ-3 (173,3 млрд долл).

💰 В продолжение темы состоятельных людей, хотим рассказать историю бизнеса украинской пары – семьи Чечеткиных.


Фото MC.today

Они смогли создать самый крупный маркетплейс Украины – Rozetka. И, конечно же, на этом разбогатеть.

Как Rozetka «включалась» в лидеры

Напомним, эта публикация – часть проекта Finance.ua к 30-й годовщине Независимости Украины. 🥳 В нем мы пишем об успешном бизнесе, основанном в Украине и украинцами.

Если еще не читали, у нас на сайте уже разложены по полочкам: история АТБ и путь Новой Почты.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.