Представлены TWS-наушники Jabra Enhance Plus с функцией слухового аппарата

Компания Jabra представила беспроводные наушники Jabra Enchance Plus, особенностью которых стала возможность использования в качестве альтернативы слуховому аппарату. При этом новинка выглядит как классический аудиоаксессуар, отличаясь от других устройств бренда более компактными размерами.
Особенностью наушников стала расширенная функциональность. Их можно использовать как для прослушивания музыки с эквалайзером в мобильном приложении, так и в качестве слухового аппарата. Благодаря фирменному алгоритму новинка анализирует звук с помощью микрофонов и обрабатывает его, делая более естественным.
Фото: 4pda.to
Дополнительно улучшают качество аудиосигнала система цифрового шумоподавления и функция формирования бинаурального луча, отсекающая периферийные шумы во время разговора. Заявленная автономность гарнитуры составляет до 10 часов, а при подзарядке от комплектного кейса — до 30 часов. Наушники защищены от пыли и влаги по стандарту IP 52 и укомплектованы тремя парами сменных насадок разного размера.
Фото: 4pda.to
Компания отмечает, что Jabra Enchance Plus пока нельзя приобрести в рознице. Гарнитура была разработана для клиник, которые специализируются на лечении слуха. Сначала производитель намерен провести полный цикл тестирования устройства под присмотром профессионалов — ожидается, что к концу года гаджет пройдёт необходимые испытания и будет одобрен как медицинское устройство, после чего поступит в продажу.
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