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Онлайн-оценка стоимости квартир от Фонда госимущества выдает ошибочные данные: что с этим делать

Онлайн-оценка стоимости квартир от Фонда госимущества выдает ошибочные данные: что с этим делать

С 29 июня Фонд госимущества Украины запустил онлайн-сервис автоматической оценки объектов недвижимости.

Однако на сервис, который является фактически обязательным для применения, уже звучит немало нареканий, пишет Судебно-юридическая газета. В некоторых случаях оценочная стоимость недвижимого имущества, в частности, квартир значительно завышается, а в других — наоборот, оказывается ниже настоящей. Соответственно, от того, как эта система оценит имущество, зависят и налоги.

По словам главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко, стоимость, которую выдает программа, может отклоняться от средневзвешенной в разные стороны на 25%. Кроме того, многое зависит от заданных лицом системе параметров.

Также он отметил, что сервис со временем «будет подстраиваться с учетом новых данных, поступающих о реальных сделках». Как пишет Интерфакс-Украина, комментируя претензии участников рынка о возможном завышении цены из-за учета данных так источников, как ЛУН и ОЛХ, Сенниченко отметил, что «в Фонде понимают, что эти источники дают цены предложения». Однако, подчеркнул глава ведомства, их данные компенсируются данными о ранее зарегистрированных сделках, где значительная вероятность занижения цен.

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«Нотариусы будут вносить по новому процессу реальные сделки (в базу). После этого будет возможность корректировать вес того или иного параметра: что принимать больше во внимание, чтобы достигать этой средневзвешенной цены», — сказал Сенниченко.

Если лицо не соглашается с результатами автоматического определения оценочной стоимости объекта недвижимости, оно имеет право обратиться к субъекту оценочной деятельности (оценщику) с целью определения рыночной стоимости такого объекта.

Субъектом оценочной деятельности (оценщиком) составляется отчет об оценке имущества, который зарегистрируется в единой базе. Зарегистрированный отчет об оценке имущества действует в течение 6 месяцев с даты оценки.

По материалам Судебно-юридическая газета
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