День финансов: государственный авиаперевозчик, электроэнергия от IKEA, египетские углеводороды

Среда, 18 августа. Неожиданные подходы от знакомых компаний и стран.

Египетские углеводороды! И это не новое ругательство. Речь о $580 млн, которые инвестировал НАК «Нафтогаз Украины» в разработку концессионных нефтегазовых участков углеводородов в Египте. Как отмечают в компании – это не предел. В дальнейшем планируется развивать это направление. Соответственно, и увеличивать объем добычи углеводородов.

Жизнь без магнитных бурь полос. Mastercard начинает избавляться от магнитных полос на своих картах: согласно планам компании, выпуск новых дебетовых или кредитных карт Mastercard с магнитными полосами будет прекращен уже к 2029 году. Стоит отметить, что во время пандемии COVID-19, вспыхнувшей в 2020 году, популярность бесконтактных платежей во всем мире резко возросла.

Государственный авиаперевозчик. Пролетим или полетим? В Украине при поддержке международных партнеров появится конкурентоспособный государственный авиаперевозчик. Он обеспечит украинцам доступные и удобные перелеты между регионами страны.

Во всяком случает, об этом заявляет Офис Президента. Что интересно, конкурентоспособного государственного авиаперевозчика хотят получить уже в этом году.

«Северный поток-2» уже не за горами. Строительство российского газопровода «Северный поток-2» могут окончить уже 23 августа. Об этом пишет Deutsche Welle. Отмечается, что природный газ из России начнут перекачивать в Германию, Нидерланды и северные регионы Италии. Напомним, строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось.

Энергия и орбитальная станция Китая. В Китае ещё три года назад был заложен проект наземной станции для принятия высокоэнергетического микроволнового излучения с орбиты. Вскоре строительство было заморожено по экономическим и экологическим соображениям. Но два месяца назад стройка возобновилась и будет завершена к концу текущего года. Цель — к 2030 году принимать энергию с 1-МВт орбитальной станции, а с 2049 — с 1-ГВт.

Автомобиль-фантом в столице. В Киеве заметили полицейский автомобиль-фантом, который способен автоматически измерять скорость двигающихся в попутном и в противоположном направлении машин. «Фантом» окрашен в серый цвет и внешне не отличается от обычного автомобиля. Фотография уже у нас. Сейчас такие полицейские автомобили работают в тестовом режиме. Всего в Украине их насчитывается четыре единицы. Однако к концу этого года планируется, что на дороги выедут 150 «фантомов».

IKEA решила продавать электроэнергию. Крупнейшая мебельная компания в мире объявила о выходе на рынок возобновляемых источников энергии. Сначала компания будет продавать электроэнергию, произведенную на солнечных и ветряных электростанциях, населению только на своем внутреннем рынке в Швеции. Продажи, как ожидается, стартуют с сентября.

Внимание, грабли начинающего инвестора. Многие задумываются о дополнительном доходе от инвестиций в различные активы, но не решаются сделать первый шаг – существует страх потери собственных сбережений. Возможно ли вообще инвестировать самостоятельно, если инвестиции не являются вашей специализацией? Какие инструменты инвестирования наиболее уместны на старте? Возможно ли оградить себя от потерь? Попробуем разобраться с этими вопросами и получить ответы на третьей живой встрече клуба частных инвесторов InvestInsight 3 – «Грабли начинающего инвестора».

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