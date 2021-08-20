По следам Apple: Google лишит Pixel 6 важного элемента комплектации

После того, как Apple приняла решение отказаться от зарядных устройств, другие производители восприняли это как зеленый свет, который позволил им пойти тем же путем. Теперь к ним присоединилась и Google, которая объявила, что Pixel 5A станет последним устройством серии, поставляемым с зарядкой в комплекте. Таким образом, Pixel 6 и 6 Pro, запуск которых ожидается осенью, лишатся комплектной зарядки.
Google заявляет, что у большинства пользователей уже есть блок питания с разъемом USB Type-C, поэтому она не видит необходимости включать его в комплект поставки своих смартфонов. Такое решение может показаться несколько непонятным, на первый взгляд, однако оно положительно повлияет на экологию и поможет производителям.
Ранее Apple и Samsung приводили такие же аргументы, когда сообщали об отказе от комплектных зарядок. Сейчас такое решение активно оправдывают заботой об экологии, поскольку это тренд. Однако, на самом деле на первом месте здесь экономический интерес.
Почему же производители отказываются от оригинальных зарядок? Дело в том, что это экономия на логистике. Если в коробку не нужно дополнительно класть блок питания, то ее размеры становятся намного меньше. При перевозке коробок в грузовом отсеке самолета поместится больше устройств. И это значит, что за один раз можно доставить большее количество смартфонов.
В общем можно выделить несколько причин отказа производителей от комплектных зарядок:
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