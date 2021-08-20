0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 55 0

По следам Apple: Google лишит Pixel 6 важного элемента комплектации

По следам Apple: Google лишит Pixel 6 важного элемента комплектации

После того, как Apple приняла решение отказаться от зарядных устройств, другие производители восприняли это как зеленый свет, который позволил им пойти тем же путем. Теперь к ним присоединилась и Google, которая объявила, что Pixel 5A станет последним устройством серии, поставляемым с зарядкой в комплекте. Таким образом, Pixel 6 и 6 Pro, запуск которых ожидается осенью, лишатся комплектной зарядки.

Google заявляет, что у большинства пользователей уже есть блок питания с разъемом USB Type-C, поэтому она не видит необходимости включать его в комплект поставки своих смартфонов. Такое решение может показаться несколько непонятным, на первый взгляд, однако оно положительно повлияет на экологию и поможет производителям.

Ранее Apple и Samsung приводили такие же аргументы, когда сообщали об отказе от комплектных зарядок. Сейчас такое решение активно оправдывают заботой об экологии, поскольку это тренд. Однако, на самом деле на первом месте здесь экономический интерес.

Почему же производители отказываются от оригинальных зарядок? Дело в том, что это экономия на логистике. Если в коробку не нужно дополнительно класть блок питания, то ее размеры становятся намного меньше. При перевозке коробок в грузовом отсеке самолета поместится больше устройств. И это значит, что за один раз можно доставить большее количество смартфонов.

В общем можно выделить несколько причин отказа производителей от комплектных зарядок:

  • финансовая – производители существенно экономят, поскольку не изготавливают зарядку для каждого изготовленного смартфона. Логистические затраты также уменьшаются, а это важный фактор;
  • репутационная – Apple в свое время практически санкционировала отказ от зарядок. Если бы это сделала любая другая компания, это восприняли бы как проявление жадности, однако Apple запустила тренд, завязанный на заботе об экологии. Поэтому теперь отказ от комплектной зарядки – возможность еще раз похвалить себя за заботу об экологии;
  • экологическая – вопрос заботы об экологии не только тренд, который позволяет компаниям добавить себе несколько “звездочек”, но и действительно серьезная проблема, которую нужно решать, и здесь каждый шаг, даже самый маленький, действительно имеет вес.
По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.