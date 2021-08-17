Продажи автомобилей в мире с начала года выросли на 22%

По итогам семи месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 48,53 миллиона единиц, что на 22,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в данных консалтинговой компании LMC Automotive, передает Укравтопром.
Мировым лидером по продажам автомобилей остается Китай с показателем 1,84 млн проданных машин в июле, что на 9,8% ниже показателя годичной давности.
Отмечается, что третий месяц подряд фиксируется отрицательная динамика продаж, что обусловлено дефицитом полупроводников в мировом автопроме, подорожанием сырья, а также новой вспышкой коронавируса в Китае.
В США в июле было реализовано 1,28 млн автомобилей – на 3,2% больше, чем годом ранее.
Автомобильные рынки стран Западной Европы в июле снизились на 23,8% до 1 млн машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 346 тыс. единиц (-9,7%). В Южной Америке местные дилеры продали 193,1 тыс. автомобилей, что на 0,4% больше по сравнению с результатом годичной давности.
Среди крупнейших мировых авторынков также упоминается Япония (371,8 тыс. авто, -5,2%), Канада (155,9 тыс., -2,2%) и Корея (144,6 тыс., -10,2% ).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Человечество откажется от смартфонов через десять лет18 ч. назад - 4473 8
44,4% готовы пожертвовать заработком, чтобы продолжить работать удаленно13 ч. назад - 552 6
Инспекторы могут требовать возврата полученных субсидий в бюджет за несколько лет7 ч. назад - 1459 3
Какую пенсию будет получать Ангела Меркель после отставки16 ч. назад - 1298 3
Украина рассчитывает на меры ЕС для противодействия запуска "Северного потока-2", - Шмыгаль4 ч. назад - 62 1
Человечество откажется от смартфонов через десять лет18 ч. назад - 4473 8
Инспекторы могут требовать возврата полученных субсидий в бюджет за несколько лет7 ч. назад - 1459 3
Какую пенсию будет получать Ангела Меркель после отставки16 ч. назад - 1298 3
The Economist назвал самую грязную экономику Западной ЕвропыВчера, 23:36 - 1087 1
Королевские инвестиции: куда вкладывает деньги саудовский принц12 ч. назад - 746
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)Позавчера, 10:10 - 467
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 389
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1077 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2601 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1089 5