0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

Продажи автомобилей в мире с начала года выросли на 22%

Продажи автомобилей в мире с начала года выросли на 22%

По итогам семи месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 48,53 миллиона единиц, что на 22,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в данных консалтинговой компании LMC Automotive, передает Укравтопром.

Мировым лидером по продажам автомобилей остается Китай с показателем 1,84 млн проданных машин в июле, что на 9,8% ниже показателя годичной давности.

Отмечается, что третий месяц подряд фиксируется отрицательная динамика продаж, что обусловлено дефицитом полупроводников в мировом автопроме, подорожанием сырья, а также новой вспышкой коронавируса в Китае.

В США в июле было реализовано 1,28 млн автомобилей – на 3,2% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в июле снизились на 23,8% до 1 млн машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 346 тыс. единиц (-9,7%). В Южной Америке местные дилеры продали 193,1 тыс. автомобилей, что на 0,4% больше по сравнению с результатом годичной давности.

Среди крупнейших мировых авторынков также упоминается Япония (371,8 тыс. авто, -5,2%), Канада (155,9 тыс., -2,2%) и Корея (144,6 тыс., -10,2% ).

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.