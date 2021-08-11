День финансов: стоимость monobank, новая программа для бизнеса от ПриватБанка, налоговые условия в «Дія City»

В понедельник, 16 августа, о банках, пенсионных накоплениях и доходах в цифровой валюте.

«Конфетка», которая не по зубам украинским банкам. По словам сооснователя monobank Олега Гороховского, банк уже стоит более $1 млрд. При такой оценке ни один украинский банк технически не может купить финучреждение. Эта «конфетка» по зубам только консорциуму иностранных инвестфондов.

«Успешный бизнес» от ПриватБанка. С 16 августа банк запустил программу «Успешный бизнес». Одним из этапов программы станет бесплатное оформление счетов бизнесу и предпринимателям с 3-месячным льготным периодом. Льготные условия будут действовать до 31 октября. Как принять участие в программе – рассказываем здесь.

Операции по счетам для декларирования доходов. НБУ расширил перечень операций по счетам физлиц для разового добровольного декларирования. С 1 сентября 2021 физлица смогут зачислять средства с текущих счетов со специальным режимом использования для одноразового добровольного декларирования на текущие счета в иностранной и национальной валюте.

Суд признал законным выговор Рожковой. Шестой апелляционный админсуд удовлетворил апелляционною жалобу Нацбанка Украины и отменил решение Окружного админсуда Киева о признании противоправным выговора первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой. Напомним, 5 октября совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Зарплата в е-гривне. Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в рамках пилотного проекта сотрудникам Минцифры планируют начать выплачить зарплату виртуальной гривной. По его словам, Украина занимает первое место в мире по быстрой адаптации к электронным активам. «Эта открытость технологий может стать одним из наших преимуществ в мире. Это также привлекает дополнительные инвестиции в бизнес, в страну», — подчеркнул глава ведомства.

Кстати, банк Ямайки выпустил первый транш цифровой валюты центрального банка в рамках пилотных испытаний. Тестовый период продлится до декабря 2021.

Через неделю электронные паспорта приравняют к обычным. По словам того же Федерова, 23 августа все электронные паспорта автоматически приравняются к бумажны и пластиковым. Их будут обязаны принимать все без исключения поставщики услуг в Украине — как государственные, так и частные. Украина смогла сделать это первой среди всех стран мира.

Налоговые условия в «Дія City». Глава Минцифры также рассказал, что «Дія City» является одной из лучших налоговых систем в мире для IТ-компаний. С «Дія City» налоги для IT-компаний, по сравнению с общей системой налогообложения, станут меньше в 5 раз. По подсчетам, данная налоговая система поможет увеличить рост до 10% доли IT-индустрии в ВВП Украины.

Пенсия в 7 тыс. грн. В Минсоцполитики уверены, что украинцы, которые имеют полный страховой стаж, смогут получать пенсию в размере около 7 000 грн из солидарной и накопительной систем. Как там отмечают, такая пенсия возможна даже при взносах в 4% от зарплаты, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений, и доходности +0,25% в месяц выше инфляции (около 3% выше инфляции в год). В министерстве привели пример с зарплатой в 15 000 грн.