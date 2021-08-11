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Finance.ua ищет редактора 📚

Finance.ua ищет редактора &#128218;

Вот она, та самая вакансия!

Редакция Finance.ua, которая уже 20 лет объективно пишет об экономической ситуации и личных финансах украинцев, ищет редактора в свой дружный коллектив.

Если вам так же, как и нам, нравится:

  • содействовать читателям;
  • искать полезные и вдохновляющие истории;
  • помогать людям экономить, не тратить лишнего;
  • предоставлять объективную информацию.

Милости просим!

Кого мы ищем? Ответственного, инициативного и мотивированного редактора со здоровым скепсисом.

Человека, который сможет:

— одной рукой оперативно разобрать любую тему, «накопать» интересные факты и данные. С помощью простого слога описать все детали читателю;

— другой — создать классный пост в соцсетях, который соберет «лайки» и любовь читателей. Пост, которым захочется поделиться с друзьями и коллегами.

Опыт работы редактором, опыт от 6 мес. на должности SMM или Community менеджера, работа с Instagram, Telegram, Viber, Facebook — приветствуется.

Что надо будет делать?

  • мониторить СМИ, соцсети, ИА;
  • разбираться в темах социальных и финансовых направлений. Сравнивать данные. Искать решения для читателя;
  • создавать эксклюзивный контент: новости, обзоры;
  • генерировать идеи (форматы, контент) для соцсетей и мессенджеров. Формировать контент-план, публикацию креативов.

Что мы предлагаем:

  • увлекательные задачи;
  • конкурентную зарплату;
  • непринужденную и теплую атмосферу в коллективе.

Ждем ваши резюме на почте:

editor@mail.finance.ua

По материалам Finance.UA
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