Finance.ua ищет редактора 📚

Вот она, та самая вакансия!

Редакция Finance.ua, которая уже 20 лет объективно пишет об экономической ситуации и личных финансах украинцев, ищет редактора в свой дружный коллектив.

Если вам так же, как и нам, нравится:

содействовать читателям;

искать полезные и вдохновляющие истории;

помогать людям экономить, не тратить лишнего;

предоставлять объективную информацию.

Милости просим!

Кого мы ищем? Ответственного, инициативного и мотивированного редактора со здоровым скепсисом.

Человека, который сможет:

— одной рукой оперативно разобрать любую тему, «накопать» интересные факты и данные. С помощью простого слога описать все детали читателю;

— другой — создать классный пост в соцсетях, который соберет «лайки» и любовь читателей. Пост, которым захочется поделиться с друзьями и коллегами.

Опыт работы редактором, опыт от 6 мес. на должности SMM или Community менеджера, работа с Instagram, Telegram, Viber, Facebook — приветствуется.

Что надо будет делать?

мониторить СМИ , соцсети, ИА;

разбираться в темах социальных и финансовых направлений. Сравнивать данные. Искать решения для читателя;

создавать эксклюзивный контент: новости, обзоры;

генерировать идеи (форматы, контент) для соцсетей и мессенджеров. Формировать контент-план, публикацию креативов.

Что мы предлагаем:

увлекательные задачи;

конкурентную зарплату;

непринужденную и теплую атмосферу в коллективе.

Ждем ваши резюме на почте: