Прокуратура Киева проводит обыски в Управлении образования Печерской РГА

Прокуратура Киева проводит обыски в Управлении образования и инновационного развития Печерской РГА. Причина обысков – растрата полмиллиона гривен на закупку школьной мебели.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Обыски проводятся в помещениях Управления образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве Государственной администрации, а также по месту жительства лиц, причастных к растрате средств местного бюджета.

Согласно материалам следствия, должностные лица Управления образования и инновационного развития Печерской РГА заключили договор с предприятием по поставке школьной мебели в количестве 1470 шт на общую сумму 940 800 грн.

В то же время установлено, что поставленная мебель не соответствует техническим требованиям проведенных публичных закупок, а ее стоимость завышена более чем в два раза.

Согласно заключению экспертизы, сумма ущерба, нанесенного местному бюджету, составляет более 450 тыс. грн.



Фото: Киевская городская прокуратура

В настоящее время на основании постановлений суда в служебных помещениях Управления образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве Государственной администрации и по месту жительства лиц, причастных к совершению указанного уголовного правонарушения, проводятся неотложные следственные (розыскные) действия.