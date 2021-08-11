Прокуратура Киева проводит обыски в Управлении образования Печерской РГА

Прокуратура Киева проводит обыски в Управлении образования и инновационного развития Печерской РГА. Причина обысков – растрата полмиллиона гривен на закупку школьной мебели.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Обыски проводятся в помещениях Управления образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве Государственной администрации, а также по месту жительства лиц, причастных к растрате средств местного бюджета.
Согласно материалам следствия, должностные лица Управления образования и инновационного развития Печерской РГА заключили договор с предприятием по поставке школьной мебели в количестве 1470 шт на общую сумму 940 800 грн.
В то же время установлено, что поставленная мебель не соответствует техническим требованиям проведенных публичных закупок, а ее стоимость завышена более чем в два раза.
Согласно заключению экспертизы, сумма ущерба, нанесенного местному бюджету, составляет более 450 тыс. грн.
Фото: Киевская городская прокуратура
В настоящее время на основании постановлений суда в служебных помещениях Управления образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве Государственной администрации и по месту жительства лиц, причастных к совершению указанного уголовного правонарушения, проводятся неотложные следственные (розыскные) действия.
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