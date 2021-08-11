0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

Прокуратура Киева проводит обыски в Управлении образования Печерской РГА

Прокуратура Киева проводит обыски в Управлении образования Печерской РГА

Прокуратура Киева проводит обыски в Управлении образования и инновационного развития Печерской РГА. Причина обысков – растрата полмиллиона гривен на закупку школьной мебели.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Обыски проводятся в помещениях Управления образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве Государственной администрации, а также по месту жительства лиц, причастных к растрате средств местного бюджета.

Согласно материалам следствия, должностные лица Управления образования и инновационного развития Печерской РГА заключили договор с предприятием по поставке школьной мебели в количестве 1470 шт на общую сумму 940 800 грн.

В то же время установлено, что поставленная мебель не соответствует техническим требованиям проведенных публичных закупок, а ее стоимость завышена более чем в два раза.

Согласно заключению экспертизы, сумма ущерба, нанесенного местному бюджету, составляет более 450 тыс. грн.


Фото: Киевская городская прокуратура

В настоящее время на основании постановлений суда в служебных помещениях Управления образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве Государственной администрации и по месту жительства лиц, причастных к совершению указанного уголовного правонарушения, проводятся неотложные следственные (розыскные) действия.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.