Самооценка бедности: как менялось отношение украинцев к собственным доходам в течение десятилетия

Согласно данным Госстата, сейчас лишь 1% украинских хозяйств считают себя представителями среднего класса, 67,1% относят себя к категории бедных.

Портал «Слово и дело» проанализировал данные статистического ведомства, как в течение 2011-2020 годов менялись эти показатели и какой доход украинцы считают приемлемым для среднего класса.

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В течение 2010-х годов украинцы практически не меняли мнение относительно оценки своего материального положения. Так, самый низкий показатель, когда бедными себя называли 62,4% опрошенных, был в 2011 году. В то же время средним классом себя тогда считали 0,8%. А вот небедными, но еще не средним классом – 36,8%.

В 2016 году был пиковый показатель, когда бедными себя считали 74% украинцев, а к среднему классу относили лишь 0,5%. Наибольший показатель, когда люди идентифицировали себя как представители среднего класса, был в 2019 году – 1,1%. В то же время, в течение 2011-2020 годов украинцы ни разу не относили себя к категории состоятельных.

В ответ на вопрос о доходе, который позволяет считать себя представителем среднего класса, 71,3% назвали сумму свыше 22 тыс. грн в месяц (по состоянию на 2020 год). В то же время доход 20-22 тысячи выбрали лишь 0,6%. Почти 14% украинцев считают нормальным доходом для среднего класса 18-20 тыс. гривен.

1,6% домохозяйств считают, что за последние 12 месяцев их материальное положение улучшилось, 4,4% – скорее улучшилось, 43,6% – осталось без изменений, 29,2% – скорее ухудшилось, 21,2% – ухудшилось.

По состоянию на 2020 год, 11,8% украинцев ответили, что заработали достаточно и могли делать сбережения.

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