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Содержание одного заключенного стоит украинцам более 10 тыс. грн/месяц

Содержание одного заключенного стоит украинцам более 10 тыс. грн/месяц

На содержание одного заключенного украинцы тратят в среднем по 10 тыс. грн в месяц, хотя еще несколько лет назад сумма, потраченная на одного заключенного, достигала 5-6 тысяч. То есть, стоимость содержания увеличилась вдвое.

Об этом сообщает «APnews» со ссылкой на данные, полученные от Минюста в ответ на запрос.

По состоянию на июнь 2021 в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах находится 49 720 человек. Хотя еще в начале 2020 года в Украине было 52 863 заключенных.

И хотя их количество за последние 20 лет значительно уменьшается, тратят на них ежегодно только больше.

Так, в 2016 году кассовые расходы по бюджетной программе, по которой осуществлялось содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, составляли 3 070 476 гривен. При этом в тюрьмах тогда сидели 69 997 человек. То есть в среднем на одного человека уходило более 43 тысяч гривен в год (или 3 650 грн в месяц).

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Уже в 2020 году на содержание заключенных и лиц в следственных изоляторах было выделено 6 643 832 800 гривен – что в два раза больше. В то же время содержалось в тюрьмах тогда 52 863 человека. То есть один заключенный стоил украинцам 125 680 грн в год или 10 473 грн в месяц.

«Для сравнения, сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6 000 грн. При этом прожиточный минимум для трудоспособных украинцев — 2 379 грн. То есть установлено, что этой суммы должно хватить для жизни (на самом деле нет). Но на заключенных мы тратим более чем по 10 000 грн в месяц. Судя по сумме, живут они в тюрьмах явно лучше, чем люди с минималкой на воле», – говорят в сообщении.

По материалам Судебно-юридическая газета
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