НБУ обязал всех коллекторов зарегистрироваться для продолжения работы на рынке

У коллекторских компаний есть время для регистрации до 13 августа.

Об этом подчеркнули в Национальном банке.

«Национальный банк напоминает компаниям, которые планируют продолжать предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам, о необходимости своевременно подать документы для регистрации — до 13 августа 2021 года», — сказано в сообщении.

Все работающие компании должны до этого дня подать полный пакет документов в НБУ.

Регулятор обращает внимание, что небанковские финансовые учреждения, у которых имеется лицензия на предоставление некоторых финансовых услуг (а именно — на факторинг и кредитование), подают только заявление о включении небанковского финансового учреждения в реестр коллекторских компаний.

Компании, не имеющие лицензий на предоставление финансовых услуг, должны подать следующие документы:

заявление о включении юридического лица в реестр коллекторских компаний;

анкету с описанием бизнес-намерений;

анкету относительно политик и внутренних положений;

сведения о привлеченных лицах;

сведения о структуре собственности;

документы для идентификации;

справки о наличии/отсутствии судимости у руководителей и владельцев существенного участия заявителя;

документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение пакета документов.

Национальный банк рассматривает пакеты документов компаний в течение 30 рабочих дней со дня подачи полного пакета документов. По результатам рассмотрения документов НБУ обязательно уведомляет заявителей об успешной регистрации или же об отказе в регистрации.

«В случае отсутствия в реестре коллекторских компаний сведений о юридическом лице после 14 октября 2021 года, кредитор или новый кредитор обязаны будут досрочно расторгнуть договор с таким юридическим лицом», — подчеркнули в Нацбанке.

Справка Finance.ua:

требование о регистрации коллекторских компаний появилось с введением 14 июля в действие закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности» (№ 1349-IX);

это позволит реформировать рынок коллекторских услуг в Украине. Ведь с задолженностью украинцев по потребительским кредитам будет позволено работать исключительно компаниям с безупречной деловой репутацией, профессионально пригодными руководителями, прозрачной структурой собственности, которые не нарушают законодательства.

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