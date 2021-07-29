НБУ обязал всех коллекторов зарегистрироваться для продолжения работы на рынке

У коллекторских компаний есть время для регистрации до 13 августа.
Об этом подчеркнули в Национальном банке.
«Национальный банк напоминает компаниям, которые планируют продолжать предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам, о необходимости своевременно подать документы для регистрации — до 13 августа 2021 года», — сказано в сообщении.
Все работающие компании должны до этого дня подать полный пакет документов в НБУ.
Регулятор обращает внимание, что небанковские финансовые учреждения, у которых имеется лицензия на предоставление некоторых финансовых услуг (а именно — на факторинг и кредитование), подают только заявление о включении небанковского финансового учреждения в реестр коллекторских компаний.
Компании, не имеющие лицензий на предоставление финансовых услуг, должны подать следующие документы:
Национальный банк рассматривает пакеты документов компаний в течение 30 рабочих дней со дня подачи полного пакета документов. По результатам рассмотрения документов НБУ обязательно уведомляет заявителей об успешной регистрации или же об отказе в регистрации.
«В случае отсутствия в реестре коллекторских компаний сведений о юридическом лице после 14 октября 2021 года, кредитор или новый кредитор обязаны будут досрочно расторгнуть договор с таким юридическим лицом», — подчеркнули в Нацбанке.
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