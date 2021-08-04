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Как менялась позиция Украины в рейтинге «силы паспорта» (инфографика)

Как менялась позиция Украины в рейтинге «силы паспорта» (инфографика)

Десять лет назад, в 2011-м, граждане Украины имели возможность посещать без виз 69 стран. В рейтинге наша страна занимала 63 место. К 2014 году количество безвизовых направлений увеличилось на 10 и составило уже 79. Украина поднялась соответственно на 53 позицию.

В 2014 году возобновилась работа по получению безвизового режима с ЕС. В марте 2014-го была подписана политическая часть Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, в июне ‒ экономическая. Только в 2016 году Европейская комиссия внесла на рассмотрение Совета ЕС и Европейского парламента законодательное предложение о включении Украины в список стран, граждане которых не нуждаются в визах для краткосрочных поездок в страны Шенгенского соглашения.

В 2015 году количество безвизовых направлений осталось на отметке 79, а рейтинговая позиция упала до уровня 2011 года, то есть снова составляла 63 балла. С 2015 по 2017 годы, несмотря на военный конфликт на Востоке Украины, количество безвизовых направлений незначительно, но все же увеличивалось ‒ с 79 до 82. В 2017 Украина занимала в рейтинге 58 место.

Подписание же долгожданного соглашения о безвизовом режиме Украины с ЕС произошло в Страсбурге 17 мая 2017-го. Это событие мгновенно отразилось на рейтинговых позициях Украины и уже в 2018-м количество стран, в которые граждане Украины могли въехать без виз увеличилось сразу на 46 направлений и составило 128. В рейтинге украинский паспорт занял уже 41 место. В 2019 произошло незначительное ухудшение ситуации ‒ безвизовых направлений стало 126, а позиция в рейтинге упала до 43 места.


В прошлом году Украина немного улучшила показатель 2018 года. В 2020-м было 129 безвизовых направлений и 41 место в рейтинге.

На сегодняшний день Украина имеет значительный прогресс по сравнению с прошлым годом ‒ добавилось 8 направлений и на данный момент их 137. В этом году мы занимаем 37 место в рейтинге «силы паспорта».

По материалам Слово и Дело
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