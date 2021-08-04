Как менялась позиция Украины в рейтинге «силы паспорта» (инфографика)

Десять лет назад, в 2011-м, граждане Украины имели возможность посещать без виз 69 стран. В рейтинге наша страна занимала 63 место. К 2014 году количество безвизовых направлений увеличилось на 10 и составило уже 79. Украина поднялась соответственно на 53 позицию.
В 2014 году возобновилась работа по получению безвизового режима с ЕС. В марте 2014-го была подписана политическая часть Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, в июне ‒ экономическая. Только в 2016 году Европейская комиссия внесла на рассмотрение Совета ЕС и Европейского парламента законодательное предложение о включении Украины в список стран, граждане которых не нуждаются в визах для краткосрочных поездок в страны Шенгенского соглашения.
В 2015 году количество безвизовых направлений осталось на отметке 79, а рейтинговая позиция упала до уровня 2011 года, то есть снова составляла 63 балла. С 2015 по 2017 годы, несмотря на военный конфликт на Востоке Украины, количество безвизовых направлений незначительно, но все же увеличивалось ‒ с 79 до 82. В 2017 Украина занимала в рейтинге 58 место.
Подписание же долгожданного соглашения о безвизовом режиме Украины с ЕС произошло в Страсбурге 17 мая 2017-го. Это событие мгновенно отразилось на рейтинговых позициях Украины и уже в 2018-м количество стран, в которые граждане Украины могли въехать без виз увеличилось сразу на 46 направлений и составило 128. В рейтинге украинский паспорт занял уже 41 место. В 2019 произошло незначительное ухудшение ситуации ‒ безвизовых направлений стало 126, а позиция в рейтинге упала до 43 места.
В прошлом году Украина немного улучшила показатель 2018 года. В 2020-м было 129 безвизовых направлений и 41 место в рейтинге.
На сегодняшний день Украина имеет значительный прогресс по сравнению с прошлым годом ‒ добавилось 8 направлений и на данный момент их 137. В этом году мы занимаем 37 место в рейтинге «силы паспорта».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплаты растут вдвое быстрее, чем цены - министр экономикиВчера, 17:37 - 1177 7
Цены на хлеб выросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: как изменилась стоимость за год6 ч. назад - 434 5
Украинцам озвучили специальности, которые исчезнут через 10 лет (список)5 ч. назад - 1008 4
Украинцы оказались на первом месте среди туристов, посетивших Турцию с начала курортного сезонаВчера, 18:10 - 590 2
Spotify тестирует более дешевую версию подписки, в которой будет рекламаВчера, 23:47 - 119 1
Создали инсулин, который автоматически регулирует уровень сахара в крови11 ч. назад - 3180
Украинки могут выходить на пенсию в 50 лет и даже раньшеВчера, 16:40 - 2246
Земельный налог для физлиц: кто освобождается от него6 ч. назад - 1703
Зарплаты растут вдвое быстрее, чем цены - министр экономикиВчера, 17:37 - 1177 7
Украинцам озвучили специальности, которые исчезнут через 10 лет (список)5 ч. назад - 1008 4
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 371 3
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 357
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1142 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1325 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1951 7