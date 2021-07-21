День финансов: введение е-паспортов, отмена карантинных норм на ЖКУ, условия снижения цен на газ

В понедельник, 2 августа, расскажем о важнейших нововведениях последнего месяца лета:

Е-паспорт, пенсии, открытие границ. В августе начнет действовать е-паспорт, который теперь приравнивается к обычному. Для людей с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС повысят пенсии. Также они получат доплаты за июль. А из-за распространения более опасного штамма коронавируса в августе ужесточат правила въезда в Украину. В то же время для вакцинированных украинцев откроют границы несколько стран.

Цены на газ могут снизить. Но при одном условии. Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что цена на газ может быть снижена в том случае, если Украина перестанет импортировать газ, а вместо этого будет заниматься его экспортом. В таком случае цена на газ может снизиться с 15 гривен за кубометр примерно до 11−12 гривен за куб.

Отмена карантинных норм на ЖКУ. В Минсоцполитики сообщили, что Украина не в «красной» зоне, доходы людей растут, поэтому с 1 октября отменяются карантинные нормы на жилищно-коммунальные услуги. В то же время сами нормативы не уменьшаются, и сокращение субсидий не предвидится.

Проверка бизнеса. Количество проверок может существенно возрасти. В 2021 году планируют проверить 21 150 предприятий. В 2020 году нарушения фиксировали у 28% работодателей, в 2021 — у 31%. В 2019 году всего было начислено 1,618 млрд грн штрафов, оплачено из них 57,6 млн грн. В 2020 году из 314,6 млн грн уплачено 34,1 млн, а с начала 2021 года из 99,4 млн грн уплачено 23,1 млн грн.

Курс доллара. В июле гривна укрепилась как к доллару, так и к евро. При этом с начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел к национальной валюте на 8,1%. Как прогнозируют эксперты, в августе стоит ожидать продолжение снижения доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов ее укрепления. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3−26,9 грн, евро — в диапазоне 31,2−31,9 грн.

Тарифы на проезд. В Украине продолжает расти стоимость проезда в общественном транспорте. В Виннице цена подскочила сразу вдвое – с 4 до 8 гривен. В Мариуполе поездка в автобусе обойдется в 10 грн, в трамваях – 9. В столице цена в пределах 10 гривен повысится на пригородные маршруты.

Обновления для электронных строительных услуг. С 1 августа в е-системе в сфере строительства появились три обновления. Они будут касаться проектной документации, присвоения и изменения адресов объектов строительства и технической инвентаризации. В Минцифре говорят, что внедрение онлайн-сервисов в сфере строительства позволяет уменьшить взяточничество на 734 млн грн в год.

Новый обзор карт для максимального кешбэка в августе. Ежемесячно Finance.ua делает для вас обзор кредиток с кешбэком, в котором рассказывает, какие карты в текущем месяце выгодны для тех или иных категорий покупок, и как их можно выгодно комбинировать.