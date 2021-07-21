По программе «5-7-9» уже выдали кредитов почти на 55 млрд грн

По программе доступных кредитов «5−7-9» выдано почти 55 млрд грн дешевых займов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Фейсбуке.

Кредиты на развитие и поддержку собственного дела получили уже более 20 тысяч бизнесов по всей стране.

Напомним, ранее мы рассказывали историю винницкого предпринимателя Александра Ильницкого в спецпроекте Finance.ua «Как работают кредиты 5−7-9%», где мы собрали реальные истории из жизни предпринимателей в тяжелые времена пандемии и выяснили, помогают ли государственные кредиты бизнесу.

Справка Finance.ua:

с момента старта Государственной программы доступных кредитов «5−7-9» банки выдали украинским предпринимателям более 20,7 тысячи кредитов на общую сумму 54,5 млрд грн, а наиболее активно кредиты берут представители агросектора;