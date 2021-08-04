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Цены на новостройки Киева в средине лета (по районам)

Цены на новостройки Киева в средине лета (по районам)

Неизменным лидером по стоимости жилья на первичке долгое время был Печерский район.

ОБ этом пишет в аналитике Стройобзор.

В середине лета-2021 ситуация кардинально изменилась. В июле первое место по стоимости у Голосеевского района – 72 222 грн. за кв. м. Второе место у Дарницкого района – 42 176 грн. за кв. м. Третье место в июле занял Подольский район, где средняя цена составляет 40 484 грн. за кв. м.

В середине у нас Днепровский район с показателем на сегодня – 37 681 грн. за кв. м, Соломенский – 32 952 грн. за кв. м, Деснянский – 32 384 грн. за кв. м и Оболонский – 30 520 грн. за кв. м.

Так, далее у нас следует Печерский район, который может похвастаться ценами 26 718 грн. за кв. м и Святошинский район, стоимость «квадрата» здесь составляет 25 782 грн. В Шевченковском районе стоимость составила 20 867 грн. за кв. м.

Отметим, что ко второму полугодию 2022 года цена на жилье в Киеве значительно возрастет и будет стремиться к уровню докризисного 2008 года.

Усредненная цена квадратного метра на рынке жилой недвижимости столицы к середине следующего года может побить рекорды середины 2000-х, когда средняя цена за квадратный метр доходила до 3 000 долл.

Цены на квартиры возле станций метро.

Святошинско-Броварская линия
Академгородок – 33 554 грн. за кв. м
Житомирская – 29 113 грн. за кв. м
Святошин – 34 394 грн. за кв. м
Нивки – 34 158 грн. за кв. м
Берестейская – 31 114 грн. за кв. м
Шулявская – 31 979 грн. за кв. м
Политехнический институт – 45 129 грн. за кв. м
Вокзальная – 34 245 грн. за кв. м
Университет – 64 000 грн. за кв. м
Театральная – 0
Крещатик – 152 838 грн. за кв. м
Арсенальная – 81 450 грн. за кв. м
Днепр – 0
Гидропарк – 0
Левобережная – 34 577 грн. за кв. м
Дарница – 38 435 грн. за кв. м
Черниговская – 27 902 грн. за кв. м
Лесная – 27 037 грн. за кв. м

Сырецко-Печерская

Сырец – 36 376 грн. за кв. м
Дорогожичи – 34 694 грн. за кв. м
Лукьяновская – 45 363 грн. за кв. м
Золотые ворота – 94 188 грн. за кв. м
Дворец Спорта – 63 024 грн. за кв. м
Кловская – 103 120 грн. за кв. м
Печерская – 56 562 грн. за кв. м
Дружбы народов – 61 059 грн. за кв. м
Выдубичи – 35 341 грн. за кв. м
Славутич – 31 061 грн. за кв. м
Осокорки – 29 117 грн. за кв. м
Позняки – 26 267 грн. за кв. м
Харьковская – 25 897 грн. за кв. м
Вырлица – 19 500 грн. за кв. м
Бориспольская – 22 280 грн. за кв. м
Красный хутор – 19 250 грн. за кв. м

Оболонско-Теремковская

Героев Днепра – 25 763 грн. за кв. м
Минская – 43 595 грн. за кв. м
Оболонь – 21 996 грн. за кв. м
Почайна – 32 241 грн. за кв. м
Тараса Шевченко – 51 739 грн. за кв. м
Контрактовая площадь – 50 675 грн. за кв. м
Почтовая площадь – 62 623 грн. за кв. м
Площадь Независимости – 0
Площадь Льва Толстого – 0
Олимпийская – 86 389 грн. за кв. м
Дворец Украина – 63 319 грн. за кв. м
Лыбедская – 49 673 грн. за кв. м
Демиевская – 38 858 грн. за кв. м
Голосеевская – 38 915 грн. за кв. м
Васильковская – 25 262 грн. за кв. м
Выставочный центр – 0
Ипподром – 34 360 грн. за кв. м
Теремки – 26 961 грн. за кв. м

В список самых дорогих локаций, где возводятся дома, попадают станция метро «Крещатик», «Кловская» «Золотые ворота», «Арсенальная» и «Олимпийская». Стоимость квартир в новостройках Киева зависит от расположения дома, в том числе и относительно станции метро.

Высотки, которые возводят возле центральных станций столичной подземки, – дороже. При этом купить бюджетную квартиру возле метро можно, но искать ее придется ближе к окраинам города.

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По материалам Finance.UA
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