Цены на новостройки Киева в средине лета (по районам)

Неизменным лидером по стоимости жилья на первичке долгое время был Печерский район.

ОБ этом пишет в аналитике Стройобзор

В середине лета-2021 ситуация кардинально изменилась. В июле первое место по стоимости у Голосеевского района – 72 222 грн. за кв. м. Второе место у Дарницкого района – 42 176 грн. за кв. м. Третье место в июле занял Подольский район, где средняя цена составляет 40 484 грн. за кв. м.

В середине у нас Днепровский район с показателем на сегодня – 37 681 грн. за кв. м, Соломенский – 32 952 грн. за кв. м, Деснянский – 32 384 грн. за кв. м и Оболонский – 30 520 грн. за кв. м.

Так, далее у нас следует Печерский район, который может похвастаться ценами 26 718 грн. за кв. м и Святошинский район, стоимость «квадрата» здесь составляет 25 782 грн. В Шевченковском районе стоимость составила 20 867 грн. за кв. м.

Отметим, что ко второму полугодию 2022 года цена на жилье в Киеве значительно возрастет и будет стремиться к уровню докризисного 2008 года.

Усредненная цена квадратного метра на рынке жилой недвижимости столицы к середине следующего года может побить рекорды середины 2000-х, когда средняя цена за квадратный метр доходила до 3 000 долл.

Цены на квартиры возле станций метро.

Святошинско-Броварская линия

Академгородок – 33 554 грн. за кв. м

Житомирская – 29 113 грн. за кв. м

Святошин – 34 394 грн. за кв. м

Нивки – 34 158 грн. за кв. м

Берестейская – 31 114 грн. за кв. м

Шулявская – 31 979 грн. за кв. м

Политехнический институт – 45 129 грн. за кв. м

Вокзальная – 34 245 грн. за кв. м

Университет – 64 000 грн. за кв. м

Театральная – 0

Крещатик – 152 838 грн. за кв. м

Арсенальная – 81 450 грн. за кв. м

Днепр – 0

Гидропарк – 0

Левобережная – 34 577 грн. за кв. м

Дарница – 38 435 грн. за кв. м

Черниговская – 27 902 грн. за кв. м

Лесная – 27 037 грн. за кв. м

Сырецко-Печерская

Сырец – 36 376 грн. за кв. м

Дорогожичи – 34 694 грн. за кв. м

Лукьяновская – 45 363 грн. за кв. м

Золотые ворота – 94 188 грн. за кв. м

Дворец Спорта – 63 024 грн. за кв. м

Кловская – 103 120 грн. за кв. м

Печерская – 56 562 грн. за кв. м

Дружбы народов – 61 059 грн. за кв. м

Выдубичи – 35 341 грн. за кв. м

Славутич – 31 061 грн. за кв. м

Осокорки – 29 117 грн. за кв. м

Позняки – 26 267 грн. за кв. м

Харьковская – 25 897 грн. за кв. м

Вырлица – 19 500 грн. за кв. м

Бориспольская – 22 280 грн. за кв. м

Красный хутор – 19 250 грн. за кв. м

Оболонско-Теремковская

Героев Днепра – 25 763 грн. за кв. м

Минская – 43 595 грн. за кв. м

Оболонь – 21 996 грн. за кв. м

Почайна – 32 241 грн. за кв. м

Тараса Шевченко – 51 739 грн. за кв. м

Контрактовая площадь – 50 675 грн. за кв. м

Почтовая площадь – 62 623 грн. за кв. м

Площадь Независимости – 0

Площадь Льва Толстого – 0

Олимпийская – 86 389 грн. за кв. м

Дворец Украина – 63 319 грн. за кв. м

Лыбедская – 49 673 грн. за кв. м

Демиевская – 38 858 грн. за кв. м

Голосеевская – 38 915 грн. за кв. м

Васильковская – 25 262 грн. за кв. м

Выставочный центр – 0

Ипподром – 34 360 грн. за кв. м

Теремки – 26 961 грн. за кв. м

В список самых дорогих локаций, где возводятся дома, попадают станция метро «Крещатик», «Кловская» «Золотые ворота», «Арсенальная» и «Олимпийская». Стоимость квартир в новостройках Киева зависит от расположения дома, в том числе и относительно станции метро.

Высотки, которые возводят возле центральных станций столичной подземки, – дороже. При этом купить бюджетную квартиру возле метро можно, но искать ее придется ближе к окраинам города.

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