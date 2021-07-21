День финансов: ответы Зеленского по тарифам и МВФ, правила для маршруток от КГГА

Среда, 28 июля. День запомнился заявлениями Зеленского на всеукраинском форуме «Украина 30. Децентрализация»:
Транши МВФ. Что дальше? Президент считает, что украинская власть выполнила все обязательства, которые дала МВФ, и он может выделить очередной транш. Напомним, ранее министр финансов Марченко заявил, что украинская власть намерена договариваться с МВФ, чтобы получить два транша кредита по 700 млн долларов, но может обойтись и без денег Фонда.
Реформы децентрализации и аудит. По словам Зеленского, после завершения второго этапа реформы децентрализации в Украине нужно провести детальный аудит проведенных мероприятий. Прежде чем переходить к следующему этапу, власти нужно «исправить допущенные ошибки и просчеты».
Тарифы на газ и электричество без сюрпризов. Относительно тарифов на газ и э/э Зеленский заявил, что с ними сюрпризов не будет. В частности, касательно газа будет действовать годовой тариф, который выгоднее, чем в Европе. В свою очередь сегодня Кабмин принял окончательное решение о тарифах на электричество.
К другим новостям:
Мошенники, выдающие себя за BankID. Национальный банк Украины предупреждает о возможных случаях создания мошеннических сайтов, которые пытаются выдать себя за систему верификации граждан BankID. В НБУ подчеркивают, что его система BankID и ее сайт не требуют предоставления пользователями какой-либо информации, а сам НБУ не собирает и не хранит персональные данные граждан, в частности номера телефонов и тем более — номера платежных карточек.
Новые соцнормы для субсидий. Минсоцполитики предложило снизить на 50% социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, на которые рассчитывается размер субсидии. Если полуторное увеличение отменят, то, например, семье из 4-х человек, которая проживает в квартире на 100 кв. м, субсидию будут рассчитывать на 89,22 кв. м, а за оставшиеся 10 «квадратов» придется заплатить «по полной программе», объяснил исполнительный директор «Экономического дискуссионного клуба» (ЭДК) Олег Пендзин.
В Киеве ужесточили правила для маршруток. Частным перевозчикам, которые сейчас работают на маршрутах Киева, будет предложено подписать дополнительные соглашения по улучшению условий перевозок пассажиров. Правда, как отмечают в КГГА, всем без исключения перевозчикам, которые работают сейчас и хотят и в дальнейшем предоставлять услуги по перевозке на маршрутах города, рано или поздно придется принять новые правила.
Самая дорогая земля. По данным исследования геоинформационной системы «Увекон», по состоянию на начало июля в Украине на продажу предлагалось 1973 земельных участка. Наиболее дорогие участки предлагались в Киевской, Черкасской, Львовской, Одесской и Закарпатской областях.
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