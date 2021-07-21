0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 62 0

День финансов: ответы Зеленского по тарифам и МВФ, правила для маршруток от КГГА

День финансов: ответы Зеленского по тарифам и МВФ, правила для маршруток от КГГА

Среда, 28 июля. День запомнился заявлениями Зеленского на всеукраинском форуме «Украина 30. Децентрализация»:

Транши МВФ. Что дальше? Президент считает, что украинская власть выполнила все обязательства, которые дала МВФ, и он может выделить очередной транш. Напомним, ранее министр финансов Марченко заявил, что украинская власть намерена договариваться с МВФ, чтобы получить два транша кредита по 700 млн долларов, но может обойтись и без денег Фонда.

Реформы децентрализации и аудит. По словам Зеленского, после завершения второго этапа реформы децентрализации в Украине нужно провести детальный аудит проведенных мероприятий. Прежде чем переходить к следующему этапу, власти нужно «исправить допущенные ошибки и просчеты».

Тарифы на газ и электричество без сюрпризов. Относительно тарифов на газ и э/э Зеленский заявил, что с ними сюрпризов не будет. В частности, касательно газа будет действовать годовой тариф, который выгоднее, чем в Европе. В свою очередь сегодня Кабмин принял окончательное решение о тарифах на электричество.

К другим новостям:

Мошенники, выдающие себя за BankID. Национальный банк Украины предупреждает о возможных случаях создания мошеннических сайтов, которые пытаются выдать себя за систему верификации граждан BankID. В НБУ подчеркивают, что его система BankID и ее сайт не требуют предоставления пользователями какой-либо информации, а сам НБУ не собирает и не хранит персональные данные граждан, в частности номера телефонов и тем более — номера платежных карточек.

Новые соцнормы для субсидий. Минсоцполитики предложило снизить на 50% социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, на которые рассчитывается размер субсидии. Если полуторное увеличение отменят, то, например, семье из 4-х человек, которая проживает в квартире на 100 кв. м, субсидию будут рассчитывать на 89,22 кв. м, а за оставшиеся 10 «квадратов» придется заплатить «по полной программе», объяснил исполнительный директор «Экономического дискуссионного клуба» (ЭДК) Олег Пендзин.

В Киеве ужесточили правила для маршруток. Частным перевозчикам, которые сейчас работают на маршрутах Киева, будет предложено подписать дополнительные соглашения по улучшению условий перевозок пассажиров. Правда, как отмечают в КГГА, всем без исключения перевозчикам, которые работают сейчас и хотят и в дальнейшем предоставлять услуги по перевозке на маршрутах города, рано или поздно придется принять новые правила.

Самая дорогая земля. По данным исследования геоинформационной системы «Увекон», по состоянию на начало июля в Украине на продажу предлагалось 1973 земельных участка. Наиболее дорогие участки предлагались в Киевской, Черкасской, Львовской, Одесской и Закарпатской областях.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.