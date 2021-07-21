В Украине ввели сбор биометрических данных иностранцев для оформления виз

Кабинет Министров ввел сбор биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства при оформлении виз для въезда в Украину. Изменения применяются с 1 января 2022 года.
Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, 28 июля.
Акт предусматривает внесение изменений по урегулированию комплекса вопросов для введения сбора биометрической информации заявителей в рамках процедуры оформления виз.
Постановление определяет сроки, связанные с введением представления визовыми заявителями своих биометрических данных, установление биометрических параметров иностранцев, подлежащих фиксации во время подачи документов для оформления визы, а также закрепляет биометрическую информацию визовых заявителей как неотъемлемую составляющую визового ходатайства.
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Кроме того, устанавливается порядок подачи заявителями биометрических данных и их фиксация, закрепляется категория визовых аппликантов, представление биометрических данных, которыми не осуществляется или осуществляется в ограниченном объеме, регулируются правовые основы функционирования визовой информационно-телекоммуникационной системы, устанавливается 5-летний срок хранения указанных данных, представляемых для оформления виз.
Документ также дополняет перечень оснований для отказа в оформлении или отмене визы из-за отказа подавать биометрические данные, если иное не предусмотрено законом или международными договорами, и устраняет коллизионные положения.
Покрытие затрат на закупку оборудования для фиксации отпечатков пальцев будет проведено за счет средств, предусмотренных на соответствующие бюджетные программы Министерства иностранных дел.
Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 января 2022 года.
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