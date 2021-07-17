День финансов: недооцененная на 57,7% гривна, и незавершенная «игра» по «Северному потоку-2»

Пятница, 23 июля. Как вы думаете, обещанного три года ждать?

А давайте уже после 2024. Вот глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова транспортировать через Украину. Правда, после 2024 года и «на рыночных условиях и по рыночным ценам». По словам Миллера, «Газпром» якобы всегда подходил к «Северному потоку-2» как к экономическому проекту.

«Игра вчера не завершилась». А вот министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что еще существуют возможности защищать интересы Украины после договоренности США и Германии относительно завершения постройки российского газопровода «Северный поток-2». «Вчера игра с основного времени просто была переведена в овертайм, но у нас еще есть два тайма, если надо, то и серия послематчевых пенальти для того, чтобы защитить максимально национальные интересы Украины. Поэтому не надо расценивать немецко-американское заявление как конец истории. Еще впереди очень много вещей», — подчеркнул Кулеба.

Гривна. Доллар. Индекс Биг Мака. Его можно не любить, не воспринимать всерьез, и даже считать вредным. Но пройти мимо него было бы неправильным. Мы о Индексе Биг Мака, неофициальном способе определения паритета покупательной способности.

«Бутербродный» курс — это изобретение издания The Economist, которое определяет, сколько должен стоить бутерброд «Биг Мак» от «Макдоналдс» в той или иной стране, учитывая курс ее национальной валюты. Так вот, исходя из последних данных – украинская гривна недооценена на 57,7%.

Земля и перегретый рынок. Один из вопросов, который беспокоит инвесторов после запуска рынка сельскохозяйственной земли – стоит ли вкладываться в землю? Во время второго митапа InvestInsight, организованного компанией BankOnline при поддержке порталов Finance.ua и Минфин, основатель УкрИнвестКлуба Дмитрий Карпиловский прокомментировал: «То, какой спрос имеет земля сейчас из-за хорошего урожая, «хайпа», делает рынок перегретым. Но консенсус специалистов в том, что если в 2024-м рынок по-настоящему откроется, то цены сильно вырастут».

Мошенники взялись за клиентов Райфа. В последнее время наблюдается рост количества попыток получить несанкционированный доступ к аккаунтам клиентов с помощью фишинг-рассылок. Эти рассылки содержат ссылки на сайты, которые полностью дублируют Райффайзен Онлайн. В банке призвали клиентов быть очень внимательными и всегда проверять адрес ссылки.

В Польше обещают до $5 тыс. в месяц. Польские работодатели активно приглашают на работу украинцев и готовы платить нашим заробитчанам суммы, которые гораздо выше средней зарплаты в Украине, уверяет портал Rabota.ua. К примеру, стоматологу в частной клинике Польши предлагают зарплату до 145 тыс. грн в месяц. А терапевту готовы платить 75 тыс. грн. Даже сварщику обещают до 52 тыс. грн.

Ипотека под 7%. Размер имеет значение? Ипотечная программа, которая реализуется Правительством по инициативе президента Украины через Фонд развития предпринимательства, не оказала влияния на объемы продаж жилья, уверяет генеральный директор Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Виктория Волковская. Согласно исследованию FIMA, 53,8% опрошенных управителей фондов финансирования строительства (ФФС) не заметили влияния «ипотеки под 7%» на продажи и не ожидают его в дальнейшем.

Энергия солнца. На сегодня в Украине более 35,4 тыс. семей получают электроэнергию от энергии солнца. Общая мощность таких солнечных электростанций (СЭС) составляет 933 МВт. В то же время общие инвестиции домохозяйств в СЭС составляют около 730 млн евро. Наибольшее количество солнечных станций установлено в Днепропетровской (5 706 СЭС общей мощностью 141 МВт), Тернопольской (2 788 СЭС, 79 МВт) и Закарпатской (2 718 СЭС, 78 МВт) областях.

Back in the USSR? Или реконструкция за 120 млн. Киевский автовокзал открыли после реконструкции за 120 миллионов грн. «На автовокзале увеличили количество платформ с 12 до 30, создали комфортные залы ожидания, кассы с билетами на рейсы официальных и проверенных перевозчиков, эскалаторы, фудкорты, инфраструктуру для маломобильных групп населения, комнату матери и ребенка, аккуратные туалеты и отель на 34 номера», – говорят в Укртрансе.



Фото Укрпас

Честно вам признаться, редакции снимки вокзала после реконструкции не понравились. Кому-то даже напомнили советское прошлое. Но, предлагаем вам увидеть все лично. А после поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Больше фото.