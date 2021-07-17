Цена газа для ТКЭ не возрастет, города будут с теплом — глава Федерации работодателей нефтегазовой отрасли

НАК «Нафтогаз Украины» предложил тепловикам годовой контракт с неизменной ценой 7,42 грн за кубометр газа, поэтому поднимать тарифы на тепло из-за цены голубого топлива не придется.

Об этом в интервью «Дню» рассказал директор по энергоэффективности и управлению имуществом группы «Нафтогаз», председатель Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко.

«Чтобы окончательно не разрушить важные системы централизованного теплоснабжения в стране, нужно найти экономические стимулы инвестировать средства в восстановление и модернизацию оборудования и сетей. Централизованное теплоснабжение имеет право на жизнь как с точки зрения эффективности, так и экологичности, гибкости и ценовой конкуренции. Нафтогаз со своей стороны сделал все, чтобы обеспечить тепловиков ресурсом на отопительный сезон. Мы предложили ТКЭ выгодные долгосрочные сделки по 7,42 грн за кубометр. Таким образом, газовая составляющая в тарифах на тепло, по сравнению с прошлым сезоном, не вырастет. То есть необходимости поднимать тарифы на тепло из-за цены газа точно нет», — отметил Щербенко.

Однако, напоминает Щербенко, вопрос тарифов пока полностью зависит от местных властей, решение о поднятии или неподнятии тарифов каждый отдельный город или городок будет принимать самостоятельно. Вместе с этим, по его словам, тепловики нуждаются в эффективном управлении. Недобросовестные руководители должны уйти с рынка, а за право управлять объектами должны соревноваться только лучшие.