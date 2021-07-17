Блокирование инновационных средств защиты растений стоило Украине около 5% ВВП

Экономические потери от пятилетнего блокирования государственных испытаний инновационных образцов средств защиты растений (СЗР) для последующей их регистрации и применения стоили Украине около 5% ВВП.

Об этом аявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

По его словам, блокирование негативно влияет как на экономику, так и на экологию, ведь инновационные препараты являются более безопасными для здоровья человека и окружающей среды.

“Пятилетний запрет будет стимулировать восстановление инвестиций в научно-исследовательскую деятельность в сегменте защиты растений. В целом мы можем говорить о потере около 5% ВВП. Мы ежегодно недополучали урожай, который благодаря инновационным препаратам мог быть не только выше, а и качественнее”, — отмечает Роман Лещенко.

Глава Минагрополитики считает важным шагом для отрасли принятие 30 июня Верховной Радой Украины во втором чтении и в целом ЗУ о внесении изменений в статью 4 Закона Украины “О пестицидах и агрохимикатах” относительно ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины 1586-IX (ранее законопроект № 2289).