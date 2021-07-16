День финансов: суммы на депозитах украинцев, подписка от Tesla, заработки МФО

Понедельник, 19 июля. Начнем неделю с хорошего: депозитных счетов и топ-заработков.

Суммы на депозитах. По состоянию на 1 июня 2021 года в 73 банках – участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 47,7 млн вкладов на сумму 616,7 млрд гривен. Эта статистика не учитывает информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ. В НБУ подсчитали, как распределяются суммы по вкладам украинцев в банках.

«Золотую» гривну могут изъять. Нацбанк Украины планирует в ближайшее время изъять из обращения монету номиналом в 1 гривну золотистого цвета. Там отмечают, что сейчас в обороте есть 452,1 млн штук «золотистых» монет. Также в Нацбанке заявляли о планах изменить дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривны и сделать их более удобными для использования. На такой шаг в НБУ пошли после жалоб украинцев.

Первая тысяча земельных сделок. По состоянию на 19 июля Министерство аграрной политики и продовольствия Украины зарегистрировало 1107 сделок по купле-продаже 1530 га земли сельскохозяйственного назначения. Больше всего сделок по купле-продаже земли зарегистрировано в Киевской (168), Полтавской (166) и Винницкой (117) областях.

«Пилот» цифровой валюты в ЕС. Европейский Центробанк (ЕЦБ) запускает пилотный проект «цифрового евро»: полностью электронной версии европейской валюты, которая будет отличаться как от «бумажного» прототипа, так и от криптовалют. В тестовом режиме цифровой евро будет обращаться два года. За это время предстоит решить целый ряд задач: главной из них в Банке называют обеспечение безопасности и конфиденциальности.

Инспекторы на ваши субсидии. В Украине готовят масштабные проверки получателей социальной помощи. Контроль за людьми намерены поставить на поток. Проверяющие будут в буквальном смысле слова ходить по домам, изучая на практике, как живут те, кто претендует на бюджетные деньги или уже их получает.

Причем, если не пустить контролеров в дом, выплаты автоматически приостанавливаются.

Топ-заработки топ-менеджеров. Издание The Page опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых украинских топ-менеджеров. Оценивались только доходы наемных менеджеров, а не владельцев компаний. Лидерами рейтинга уже третий год подряд оказались главы компаний Рината Ахметова: ДТЭК — Максим Тимченко и «Метинвест» Юрий Рыженков.

Tesla запускает месячную подписку. Американский производитель автомобилей Tesla запустил подписку на свой сервис помощи водителю Full Self-Driving. Это набор функций автопилота: автомобиль может сам ускоряться, парковаться, менять полосу, тормозить, приезжать к водителю и т.д. Это дополнение продается отдельно, за него необходимо доплачивать $10 тыс., вне зависимости от модели. Теперь же Tesla разрешает выбрать другой вариант — месячную подписку.

Moneyveo, MyCredit, CreditKasa и другие. Сколько зарабатывают МФО. В кризисный 2020 год выручка крупнейших микрофинансовых организаций выросла на 2,7 млрд грн против 2019 года. Как свидетельствуют данные аналитической системы по проверке контрагентов YouControl, В целом на первую пятерку крупнейших микрофинансовых организаций в 2020 году пришлось 9,1 млрд грн выручки, а годом ранее — 6,5 млрд грн. Вот список микрофинансовых организаций, которым удалось заработать больше всех.

Новые парковочные зоны в Киеве. В столице обновили три парковочные зоны, границы которых определили на основе данных сервиса GPS-статистики и умной мобильности Tomtom Move O/D. Власти города определили зональную принадлежность парковочных площадок в соответствии с уровнем спроса на них.