День финансов: 140 лет для перехода на электромобили, и $135 млрд потерь за время оккупации

Пятница, 16 июля. Новости, которые заставляют задуматься о цифрах и суммах.
Миллиардные потери из-за оккупации. Экономические потери от временной оккупации Российской Федерацией Крымского полуострова составили $135 млрд, свидетельствует исследование Центра экономической стратегии. Отметим, первую официальную оценку Министерство юстиции сделало весной 2014 года, тогда они насчитали 1,2 триллиона грн. По тогдашнему курсу это немного больше $100 млрд.
Арендует квартиру в Киеве и ездит на Suzuki и KIA. Сегодня Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел. Такое решение поддержал 271 депутат. Мы собрали несколько интересных фактов о человеке, который пришел на смену Авакову. К примеру, согласно декларации, новоизбранный глава МВД хранит 2 млн 50 тыс. грн наличными и 436,5 тыс. грн на банковских счетах. Больше по ссылке.
Популярные банкноты и «золотистые» монеты. НБУ назвал наиболее популярные гривневые банкноты и монеты. Так, по состоянию на 1 июля 2021 года в наличном обращении Украины находилось 717,9 млн штук банкнот номиналом 200 гривен. Это составляет 24,4% от объема наличных. Второй по распространенности была банкнота номиналом 500 гривен.
Инфографика НБУ
Страны, которые в нас «вкладываются». Накопленные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Украины по состоянию на 31 марта 2021 года составили 51,785 млрд долларов. Из них инструменты участия в капитале – 39,398 млрд долларов, долговые инструменты – 12,387 млрд долларов. По данным НБУ, крупнейшим «иностранным инвестором» в Украину остается Кипр. А вот на втором месте – Нидерланды.
16,9 млн грн за моральный ущерб. Экс-глава АО «Укрзализныця» (УЗ) Владимир Жмак через суд требует признать незаконным приказ компании о прекращении с ним трудового договора (контракта). Более того, Жмак просит восстановить его на должности главы правления компании, взыскать с УЗ средний заработок за все время вынужденного прогула (с даты увольнения до дня восстановления в должности), а также взыскать с компании моральный ущерб в связи с незаконным увольнением в размере 16,9 млн грн.
Уволили главу правления компании Жмака еще 17 марта 2021 года.
Тарифы… как грибы после дождя. На конец первого полугодия коммунальные тарифы в Украине выросли в цене на 36,4% по сравнению с июнем 2020 года. К примеру, газ – по сравнению с июнем 2020 года подорожал почти в 3 раза. Индекс инфляции природного газа составил 275,3%. Электроэнергия – за год выросла в цене на 36,6%. Горячая вода – за год выросла на 13,9%.
140 лет для перехода на электромобили. Если Украина введет запрет на куплю-продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), то для их полной замены на электромобили понадобится порядка 140 лет. Такое мнение выразил заместитель председателя Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев. Напомним, с предложением с 2030 года полностью запретить первую регистрацию новых бензиновых и дизельных авто ранее выступило Министерство инфраструктуры Украины.
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