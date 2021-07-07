В Минюсте рассказали, как избежать дополнительных расходов при исполнении решений судов

Исполнительный сбор взимается на всей территории Украины за принудительное исполнение решения. Он взыскивается с должника органами государственной исполнительной службы в государственный бюджет Украины.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

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Размер исполнительного сбора:

10% суммы, подлежащей принудительному взысканию, возврату или стоимости имущества должника, подлежащего передаче взыскателю по исполнительному документу;

2 минимальных размера заработной платы с должника – физического лица и в размере 4 минимальных размеров заработной платы с должника – юридического лица за принудительное исполнение решения неимущественного характера;

10% суммы задолженности по уплате алиментов при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 12 месяцев.

Если решение о взыскании средств было исполнено должником частично до вынесения постановления об открытии исполнительного производства, сумма исполнительного сбора указывается в размере 10% с суммы, которая не была уплачена должником до открытия исполнительного производства.

Однако, если добровольно исполнить решение суда или других должностных лиц – исполнительный сбор не взимается.

В других случаях возможно избежать дополнительных затрат:

по исполнительным документам о конфискации имущества, взыскание периодических платежей (кроме исполнительных документов о взыскании алиментов при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за двенадцать месяцев);

по исполнительным документам о наложении ареста на имущество для обеспечения исковых требований;

по исполнительным документам, подлежащим немедленному исполнению;

в случае исполнения решений Европейского суда по правам человека;

если исполнение решения осуществляется за счет средств, предусмотренных бюджетной программой для обеспечения исполнения решений суда в порядке, установленном Законом «О гарантиях государства по исполнению судебных решений»;

по исполнительным документам о взыскании исполнительного сбора, взыскании расходов исполнительного производства, штрафов, наложенных исполнителем в соответствии с требованиями закона;

в случае исполнения решения частным исполнителем;