В Минюсте рассказали, как избежать дополнительных расходов при исполнении решений судов

Исполнительный сбор взимается на всей территории Украины за принудительное исполнение решения. Он взыскивается с должника органами государственной исполнительной службы в государственный бюджет Украины.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
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Размер исполнительного сбора:
Если решение о взыскании средств было исполнено должником частично до вынесения постановления об открытии исполнительного производства, сумма исполнительного сбора указывается в размере 10% с суммы, которая не была уплачена должником до открытия исполнительного производства.
Однако, если добровольно исполнить решение суда или других должностных лиц – исполнительный сбор не взимается.
В других случаях возможно избежать дополнительных затрат:
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