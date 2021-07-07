Без нецензурной лексики и угроз: НБУ будет вести надзор за взаимодействием коллекторов с должниками

Национальный банк определил порядок ведения надзора за соблюдением кредитодателями, новыми кредиторами и коллекторскими компаниями законодательных требований по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности.

С этой целью утверждено соответствующее положение, сообщает пресс-служба регулятора.

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Зачем это? Цель документа — обеспечить ответственное отношение кредитодателей, новых кредиторов и коллекторских компаний ко всем категориям потребителей. В частности, исключить случаи использования нецензурной лексики, угроз и морального давления на потребителя и других лиц при урегулировании просроченной задолженности.

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Надзор за соблюдением этих требований будут вести в форме безвыездного надзора и инспекционных проверок.

«Национальный банк будет вести надзор путем всестороннего анализа обращений потребителей финансовых услуг, информации и документов, предоставленных потребителями, информации, размещенной на сайтах и в мобильных приложениях, а также в местах предоставления услуг информации о порядке фиксирования непосредственного взаимодействия с потребителями финансовых услуг», — поделились планами в НБУ.

Также будут анализировать информацию о привлечении лиц для ведения коллекторской деятельности и заключения договора с коллекторской компанией кредитодателем, новым кредитором.

Какое наказание «светит» нарушителям? В случае выявления нарушений установленных требований по этическому поведению, Нацбанк будет применять меры воздействия, в частности налагать штрафные санкции в случаях, предусмотренных ст. 41−1 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг».

Постановление вступает в силу с 14 июля 2021 года.