День финансов: офис Apple в Украине, Бевз оставляет НБУ, гарантированные 600 тыс. все ближе

Среда, 30 июня. С нами прощается достаточно жаркий (как в температурном, так и в новостном смысле) месяц лета. Но мы не сбавляем градус. И с пылу, с жару подготовили для вас все самое интересное. Устраивайтесь поудобнее.

По следам либерализации. Со среды, 30 июля, Национальный банк Украины делает еще несколько шагов по направлению валютной либерализации. У регулятора уверены, что определенные шаги будут способствовать дальнейшему развитию новых услуг, а также усилят защиту граждан при инвестировании за границу.

Apple у нас. Официально. Компания Apple официально открыла представительство в Украине. Теперь компания будет напрямую ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров. Также со вчерашнего дня стала доступной поддержка пользователей Apple украинском языке. Отметим, Apple зарегистрировала в Украине юридическое лицо еще в мае прошлого года.

Ликвидация банков 2.0. В Украине усовершенствуют процедуру ликвидации банков. Верховная Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект № 4546. Закон совершенствует некоторые вопросы возмещения ущерба (убытков) лицами, связанными с банком. Прописан механизм возврата средств бывшим кредиторам банка после его ликвидации.

600 тыс. все ближе. Верховная Рада приняла за основу законопроект, который увеличивает гарантированную сумму вкладов с 200 тыс. до 400 тыс. грн до конца 2022 года, а с 2023 года – до 600 тыс. грн. Проект закона также должен обеспечить плавное присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физлиц и минимизацию возможных рисков.

Бевз и Ко оставляют НБУ. Команда руководителей департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за отхода регулятора от стандартов работы.



Фото с Facebook Александра Бевза

По словам руководителей департамента, регулятор отошел от прозрачного принятия решений, невмешательства в надзорные процессы. «Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет», — заявил директор департамента Александр Бевз.

Земельные вопросы через банк. После открытия рынка земли 1 июля для покупки земли надо будет официально показать свои средства, все транзакции будут идти через банк. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль. «Завтра стартует одна из самых важных и самых ожидаемых реформ за всю историю независимой Украины. Украинцы станут настоящими хозяевами своей земли, ведь смогут не просто ею владеть, но и свободно распоряжаться», – сказа он. По его словам, введение рынка земли — важный шаг для защиты прав украинского фермерства.

Анонсирован новый тариф на электричество. Министерство энергетики разрабатывает новое Положение о возложении специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО). Согласно утверждению ведомства, цель разработки – защитить социально уязвимые слои населения путем снижения и прогнозируемости тарифа. А также обеспечить предприятиям возможность генерации для модернизации производственных мощностей и стабильной работы.

Е-деньги и небанковские карты. Депутаты одобрили законопроект о платежных услугах, ориентированный на потребителей и повышение качества платежных услуг. Новое законодательство расширяет круг участников платежного рынка и позволяет развиваться небанкам и финтех-компаниям.

⛱️ Подробнее о том, к чему уже готовятся представители небанковского финансового сектора. Какие существуют перспективные сценарии развития бизнес-моделей для финансовых компаний. И стоит ли ждать трансформацию МФО в необанки… мы обсудим уже завтра вместе с представителями НБУ, депутатами и экспертами рынка на МФО саммите 2021.

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