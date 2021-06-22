Валютная либерализация. Нацбанк изменил правила продажи валюты физлицам

Национальный банк Украины продолжает следовать в направлении валютной либерализации.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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«Соответствующие шаги усовершенствуют отдельные положения нормативно-правовых актов Национального банка в валютной сфере и будут способствовать дальнейшему развитию новых услуг, которые будут предоставляться уполномоченными учреждениями в сфере торговли валютными ценностями, а также усилению защиты граждан при инвестировании за границу», — сказано в сообщении.
Так, с 30 июня:
Изменения предусматривают, что для осуществления инвестиции в иностранные финансовые инструменты торговец будет действовать как брокер (за счет такого физлица). Так, средства в иностранной валюте будут переводиться с текущего счета гражданина в банке на текущий счет торговца, открытый в этом же банке, с последующим их переводом за границу или на текущие счета нерезидентов, открытые в Украине;
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