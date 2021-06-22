Валютная либерализация. Нацбанк изменил правила продажи валюты физлицам

Национальный банк Украины продолжает следовать в направлении валютной либерализации.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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«Соответствующие шаги усовершенствуют отдельные положения нормативно-правовых актов Национального банка в валютной сфере и будут способствовать дальнейшему развитию новых услуг, которые будут предоставляться уполномоченными учреждениями в сфере торговли валютными ценностями, а также усилению защиты граждан при инвестировании за границу», — сказано в сообщении.

Так, с 30 июня:

уполномоченные учреждения смогут продавать наличную иностранную валюту физическим лицам за безналичные средства в гривне через платежные устройства с использованием электронного платежного средства физлица, осуществляющего такую операцию. Также уполномоченным учреждениям будет разрешено проводить покупку и продажу наличной иностранной валюты физлицам за безналичные средства в гривне в кассах уполномоченных учреждений, их обособленных подразделений, пунктах обмена иностранной валюты;

банки смогут проводить операции по покупке и продаже банковских металлов с физической поставкой за безналичные средства в гривне физлицам, а также операции по продаже банковских металлов в виде монет — юридическим лицам;

расширены возможности граждан по инвестированию за границу — физлицо-резидент сможет проводить соответствующие операции с участием резидента-торговца ценными бумагами.

Изменения предусматривают, что для осуществления инвестиции в иностранные финансовые инструменты торговец будет действовать как брокер (за счет такого физлица). Так, средства в иностранной валюте будут переводиться с текущего счета гражданина в банке на текущий счет торговца, открытый в этом же банке, с последующим их переводом за границу или на текущие счета нерезидентов, открытые в Украине;

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уточнен перечень исключений из годового е-лимита для ряда валютных операций юрлиц и физлиц-предпринимателей. В частности, к ним были отнесены операции по возмещению резидентом-должником средств нерезиденту гаранту, который выполнил обеспеченное гарантией или поручительством обязательство резидента должника перед резидентом-кредитором.

снято ограничение срока на корректировку ошибочной информации в сообщении о договоре, который был предоставлен банком в АИС НБУ «Кредитные договоры с нерезидентами».

Справка Finance.ua:

7 февраля 2019 года был официально разрешен онлайновый валютообмен для клиентов-физических лиц. Они получили полное право покупать и продавать не только наличную, но и безналичную валюту, хранящуюся на счетах.

На момент вступления в силу закона «О валюте» экспортеры были обязаны продавать 50% своей валютной выручки. С 1 марта 2019 года норма обязательной продажи была уменьшена с 50 до 30 процентов, а с 20 июня 2019 года — полностью отменена.

С 7 февраля 2019 года вдвое — со 180 до 365 дней — увеличился предельный срок проведения расчетов по экспортно-импортным контрактам.

С 5 февраля 2021 года электронный лимит на отдельные операции физических лиц по переводу ими средств из Украины был увеличен еще в два раза — со 100 до 200 тысяч евро. Таким образом, украинцы получили еще больше возможностей делать инвестиции за границу.

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