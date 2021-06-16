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В ОП предлагают изменить критерий ипотечного кредитования

В ОП предлагают изменить критерий ипотечного кредитования

В Украине на одного гражданина приходится 16 квадратных метров жилой недвижимости.

Об этом рассказал генеральный директор Директората экономической политики Офиса президента Дмитрий Олийнык.

«Мы проводили опрос населения, который показал, что каждый второй украинец нуждается в улучшении жилищных условий. Все считают, что государство может дать такую возможность — купить жилье — и готовы платить процентную ставку, которая для них, исходя из уровня средней зарплаты, является доступной», — заявил Олийнык.

По его словам, другое исследование показало, что более половины населения в Украине живет в жилье, построенном в 70−80 годах. Но с каждым годом не строится такое количество жилья, чтобы позволить улучшить жилищные условия населения.

Статистика свидетельствует, что за 2020 год банки выдали 5 тысяч ипотечных кредитов. На взгляд Дмитрия Олийныка, для 40-миллионной страны — «это копейки или какая-то статистическая ошибка».

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В этом году ипотечное кредитование оживилось, но не так существенно, как на других рынках. К примеру, проникновение ипотеки в украинскую экономику (оно измеряется соотношением ипотечных кредитов к ВВП страны) составляет менее 1%, тогда как в соседних странах Европы нормальное значение — от 20% и более.

«Банки в среднем принимают 250 заявок на ипотеку. Процент отклонения заявок достаточно низкий — 3%. Но тем не менее, выдано лишь 350 млн гривен по состоянию на предыдущую неделю. Поэтому мы проанализировали, как можно ускорить это кредитование, чтобы оно пользовалось спросом», — рассказал представитель Офиса президента.

Что хотят изменить? Так, среди ограничений в программе «Доступной ипотеки» нашли одно, которое сейчас хотят заменить. Речь идет о том, что в госпрограмме сейчас существует требование, которое позволяет покупать в ипотеку только дома, построенные с 2018 года.

«Исходя из этого, мы рассматриваем возможность предложить правительству изменить этот критерий доступности жилья и позволить покупать более старое жилье», — рассказал об инициативе Олийнык.

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Также он отметил, что была создана компания Укрфинжитло, которая сможет предлагать украинцам лизинг под 5% и ипотеку под 7% годовых.

«Это снимет много переживаний с точки зрения банков и клиентов, что, мол, это программа на полгода-год, и скоро она не будет работать. Мы ожидаем, что запуск этой программы позволит выдавать 7−7,5 тысячи ипотечных кредитов каждый год. Также это будет стимулировать экономическое развитие», — заявили в ОП.

По материалам Finance.UA
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