День финансов: одобрение налоговой амнистии и старт льготной растаможки «еврономеров»

Во вторник, 15 июня, расскажем о том, кто сможет воспользоваться добровольным декларированием и что ждет водителей, которые не растаможили авто.
Стартовала льготная растаможка «еврономеров». С 15 июня начался льготный период для легализации автомобилей на иностранной регистрации. Стоимость льготной растаможки будет зависеть от возраста автомобиля и объема двигателя. В среднем сумма составит от 1 до 3 тысяч долларов. В данной новости детальнее рассказываем, как рассчитать сумму акцизного налога и какие штрафы ждут тех, кто не растаможит авто.
Рада одобрила налоговую амнистию.
Кто сможет воспользоваться добровольным декларированием и какие активы можно будет задекларировать, рассказываем здесь.
Банки Кубы перестанут принимать доллары. С 21 июня Куба приостановит использование долларов США в банковской системе. Центробанк Кубы вводит эти ограничения в связи с торговой и финансовой блокадой со стороны США и «экстремальными» экономическими санкциями, которые ограничивают использование американской валюты на острове. Также Центробанк Кубы объяснил, каких операций не будет касаться эта мера.
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Урегулирование долгов за газ. Рада сегодня также поддержала в первом чтении доработанный законопроект 3508-д, которым предлагается реструктуризировать долги теплокоммунэнерго и водопоставщиков за газ. Как сообщил автор документа, перед теплокоммунэнерго задолженность населения составляет 27 млрд грн, а задолженность ТКЭ перед «Нафтогазом» — 47 млрд грн, также 8 млрд грн штрафных санкций. Этот документ должен решить вопрос финансовой задолженности.
Что нужно для продажи земли в Украине? Земля в Украине, как и любая собственность, является товаром. В Украине земли распределяются, в частности, по форме собственности: государственные, коммунальные и частные. Фокус нашего внимания в материале по ссылке ниже будет сосредоточен на земельных участках, находящихся в частной собственности (а такими собственниками могут быть как юридические лица, так и граждане), поскольку именно эти земли зачастую меняют владельцев.
Новые цены на парковку в столице. В КГГА предлагают повысить тарифи на парковку для частных автомобилей. Там отмечают, что тарифы не менялись с 2009 года. Так, тариф на парковку в центральной части города предлагают установить не более 35 грн/ч; на прилегающих к центру территориях — не более 25 грн/час; в спальных районах оставить стоимость парковки без изменений — в размере 5 грн/час. Также в КГГА объяснили, куда пойдут доходы от парковки.
Порядок формирования тарифов на тепло и воду. Минрегион разработал проект постановления, который предусматривает внесение изменений в порядки формирования тарифов на тепловую энергию и водоснабжение. В министерстве предлагают включить в структуру тарифов на тепло и воду расходы на приобретение и оснащение зданий домовыми счетчиками. Как объяснили в Минрегионе, сейчас эти расходы выведены из тарифов и оплачиваются потребителями отдельно.
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