День финансов: Маск вновь влияет на Bitcoin, а депутаты намерены повлиять на добычу газа

Понедельник, 14 июня, интересные новости. И не менее интересные комментарии от наших читателей:

В Раде подумывают отказаться от кредитов МВФ. Фонд кредитует страны, находящиеся в глубоких структурных кризисах. Если кредитуют Украину, значит, она в кризисе, и из него нужно выходить. Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев. Он считает, что Украина может справиться без траншей МВФ. Такие размышления Гетманцева не очень радужно восприняли наши читатели.

Bitcoin. Маск продолжает заявлять. Цена главной криптовалюты Bitcoin подскочила почти на 10% — до $ 39,37 тысячи после того, как основатель компании Tesla Илон Маск сообщил, что американский автопроизводитель снова начнет продавать машины за Bitcoin. Для этого процесс майнинга должен стать более экологичным. Один из наших пользователей под ником frutikoimfin справедливо заметил: Маск еще тот манипулятор…

Подходы, которые бы помогли увеличить добычу газа. Газодобывающая отрасль является одной из самых капиталоемких, она требует огромных инвестиций и долгосрочного планирования — в среднем 5 лет.

Как один из источников увеличения добычи природного газа в Украине депутаты и эксперты рассматривают восстановление заброшенных скважин.

Тариф на отопление может подорожать до 40%. Условия в договорах на поставки газа, которые предложила газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» производителям тепла, усугубят отраслевой кризис в теплокоммунэнерго (ТКЭ) и поставят под угрозу отопительный сезон 2021/2022 гг. Об этом сообщается в пресс-релизе межотраслевой ассоциации «Укртеплокоммунэнерго». Читатель с ником Джон даже предположил: «А не проще просто отключить ЦО и все? ЦО – это монстр совковой гигантомании и тогда когда энергоносители стоили копейки он был оправдан… Но сейчас то зачем тащить весь этот балласт на плечах?».

Сколько зарабатывают «главные антикоррупционеры»? Журналисты «Слово и дело» проанализировали, какие зарплаты в мае были у руководителей антикоррупционных органов. Так, в прошлом месяце самая высокая зарплата была у Артема Сытника: директор НАБУ заработал 282 тыс. 11 грн. Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заработал 200 тыс. 143 грн. Исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук успел заработать за прошлый месяц 106 тыс. 102 грн. А вот читатель с ником igorbuda52 отмечает, что слово «заработали» абсолютно не подходит в данном контексте.

«Королевские зарплаты» для преподавателей президентского университета. В будущем президентском университете, создание которого анонсировал Владимир Зеленский, зарплата преподавателей будет стартовать с 4 тысяч «долларов или евро». Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью «Радио Свобода». По предварительной концепции, «университет будущего» будет готовить бакалавров, магистров, МВА, МВІ и докторов философии. Его должны построить к 2023 году. «Если университет президентский то и зарплату преподавателям в $4 тыс. должен платить пан президент, по-моему, это правильно», — прокомментировал читатель с ником livs375.

Монета стоимостью $18,9 млн. Золотая монета «Двойной орел» номиналом $ 20 была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордную сумму в $ 18,9 млн. Монета, которую выпустили в 1933 году, относится к последним золотым денежным знакам, допущенным к обращению в США. Президент США Франклин Рузвельт принял решение отказаться от золотого стандарта, чтобы стабилизировать экономику страны после депрессии. Фото уникальной монеты.