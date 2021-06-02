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Кабмин одобрил изменения в Таможенный кодекс

Кабмин одобрил изменения в Таможенный кодекс

Правительство активно готовится к обновлению части Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, в частности ведется работа с европейскими партнерами над прогрессом по получению «промышленного безвиза».

Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания Правительства 9 июня.

Денис Шмыгаль отметил, что за первые пять месяцев этого года экспорт Украины в Европейский Союз вырос более чем на треть.

«Это дополнительные 2,7 млрд долларов выручки для украинского бизнеса. Сейчас такой экспорт на рекордном уровне, и конечно, ЕС остается нашим основным торговым партнером. Будем в дальнейшем работать, чтобы украинские предприниматели получали наиболее полный доступ к рынкам Европы», — подчеркнул премьер-министр.

Так, Кабинет Министров во время заседания одобрил законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс. Как отметил Денис Шмыгаль, правительство продолжает его адаптацию к процедурам, которые определены в ЕС и которые предусмотрены Соглашением об ассоциации.

«Мы предлагаем освободить от налогообложения ввоз оборудования тех предприятий, которые переносят свою деятельность на территорию Украины. Этим шагом мы также поощряем крупные предприятия начинать работу в Украине, инвестировать здесь и создавать новые рабочие места», — отметил премьер-министр.

По словам главы Правительства, также от налогообложения предлагается освободить научные приборы и оборудование, но при условии, что такое оборудование предназначено для некоммерческих целей.

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По материалам Finance.UA
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