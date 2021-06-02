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В мире набирает популярность подкожный чип, который заменит банковскую карту

В мире набирает популярность подкожный чип, который заменит банковскую карту

Стартап Walletmor, где работают специалисты из Польши и Великобритании, создали биополимерное платежной устройство, которое можно имплантировать под кожу.

Об этом сообщает Finextra.

Приобрести устройство можно за 199 евро, оно длиной с небольшую булавку и имеет толщину примерно полмиллиметра. Имплант состоит из интегральной схемы и металлической оболочки, которая действует как антенна. У устройства есть действующие сертификаты биологической совместимости.

«До сих пор никто не производил платежный имплант, который был бы безопасным и принимался во всем мире. Чтобы использовать его, вам нужно всего лишь создать учетную запись на европейской платформе iCard и перевести деньги на свой счет», — говорит Войцех Папрота, создатель Walletmor.

По его словам, почти 200 человек в Великобритании, Германии, Польше и скандинавских странах уже ежедневно проводят платежи, используя имплант.

Папрота утверждает, что имплантация длится около 15 минут и не доставляет боли.

По материалам Фокус
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