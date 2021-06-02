Украинское автопроизводство в мае выросло почти в 8 раз

В Украине за май 2021 года было изготовлено 1004 автотранспортных средства, что в 8 раз больше, чем в мае прошлого года, и на 4% больше, чем в апреле 2021 года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, что в мае 2021 года в Украине было изготовлено 944 легковых авто, тогда как в мае прошлого года – только 87. По сравнению с предыдущим месяцем, в мае этого года производство легковых авто выросло на 4%.
Инфографика: Укравтопром
В течение прошлого месяца в Украине было также изготовлено 53 автобуса, что почти вдвое больше, чем в мае прошлого года, и на 5% меньше, чем в апреле 2021 года. Еще в мае 2021 года было собрано 7 коммерческих авто, что на 42% меньше, чем в мае 2020 года, и в 3,5 раза больше, чем в апреле 2021 года.
Всего за январь-май 2021 года в Украине было произведено 3 795 автотранспортных средств (в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Было собрано 3 538 легковых (на 167% больше), 15 коммерческих автомобилей (на 37% меньше), 242 автобуса (на 20% больше).
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