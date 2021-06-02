Процесс восстановления авиатрафика в Украине стабилизируется — Украэрорух

В мае 2021 года в воздушном пространстве Украины было выполнено 16 986 полетов, что на 43,4% меньше по сравнению с 2019-м.

Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия обслуживания воздушного движения (Украэрорух) в Facebook.

«Сравнение динамики полетов предыдущего месяца с прошлогодним маем — периодом полного локдауна пассажирских авиарейсов — даст рост на 424,7%, однако объективные показатели по сравнению с докризисным маем 2019 года — минус 43,4%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом украинские авиакомпании в мае 2021 года выполнили 6 810 полетов (на 33,2% меньше по сравнению с маем 2019 г.). Иностранные авиакомпании выполнили 10 176 полетов (меньше на 48,6%).

В структуре майских полетов 2 271 рейс — это внутренние полеты (на 20,5% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года), 8 961 рейс — международные полеты (-39,6%), 5 754 рейса — транзитные полеты (-53,3%).

«Абсолютное значение количества рейсов, обеспеченных аэронавигационным обслуживанием, от месяца к месяцу увеличивается, однако динамика восстановления остается на том же уровне, что и в апреле», — объясняют в Украэрорухе.

Увеличение количества полетов связано с началом летней навигации, активным туристическим сезоном, а также открытием границ все большего количества стран. В то же время приостановление воздушного сообщения с Республикой Беларусь значительно не повлияло на показатели мая, однако в последующие месяцы оно может привести к замедлению роста объемов.

Согласно обновленному прогнозу Евроконтроля, восстановление интенсивности воздушного движения в европейском воздушном пространстве на 2021 год возможно по трем сценариям. По оптимистическому на конец года можно достичь показателя в 79% от докризисного уровня, по базовому сценарию — показателя в 70% от объемов полетов 2019 года. При этом по пессимистическому прогнозу ситуация к декабрю 2021 года почти не изменится, что позволяет прогнозировать лишь 50% объемов трафика 2019 года.

В пресс-службе напоминают, что в апреле 2021 года в украинском воздушном пространстве было выполнено 13 661 рейс, в марте — 12 160 рейсов, в феврале — 8 758 рейсов, в январе — 9842 рейса.