Межбанк: рынок будет полностью зависим от поведения крупных игроков

Понедельник стал настолько активным днем на валютном рынке, что НБУ пришлось трижды выходить на торги с выкупом излишка доллара. И хотя реальные сделки регулятора были только по 27,19 и по 27,17 гривен, а операций на третей интервенции по 27,16 гривен — не было, в целом рынок остался позитивно настроенным относительно дальнейших перспектив по укреплению гривны.
Основная проблема для покупателей сейчас — это купить валюту по минимальным котировкам, а у продавцов — найти реального покупателя. Почти половину средств ($ 70 млн из чуть более $ 150 млн всего объема операций) выкупил НБУ. Это превратило его вчера фактически в главного игрока на рынке, способного полностью «двигать» курсовой тренд в течение сессии.
Участники рынка и сегодня ждут от регулятора достаточно большой активности, так как покупателей валюты немного, а предложение есть. В пользу гривны играет не только текущая ситуация на межбанке, но и сегодняшний аукцион Минфина по продаже ОВГЗ. Чиновники несколько скорректировали условия по предлагаемым гривневым бумагам и ограничили 500 млн размещение на 175 дней и 2 млрд на 1799 дней. Изначально ограничение было только на короткие бумаги на 175 дней. Кроме этого, будут размещать гривневые облигации на 406, 532, 714 и 1078 дней без ограничений и долларовые на 400 дней.
Мы ожидаем достаточно большую активность местных и иностранных покупателей этих ОВГЗ и общий объем размещения в эквиваленте от 6,2 до 14,8 млрд гривен. Инвесторы продолжат перевкладывать ресурсы от предыдущих погашений украинских бумаг, которые прошли в мае и в начале июня. По нашему прогнозу, Минфин Украины сможет разместить гривневые ОВГЗ с доходностью от 8,40% до 12,55% годовых, в зависимости от их сроков, а долларовые бумаги — с доходностью около 3,70% годовых.
Для таких покупок всем игрокам понадобится дополнительная гривна и это добавит предложения на межбанке валюты, что укрепляет позиции нацвалюты на рынке. Против гривны сыграют покупки валюты «дочками» иностранных компаний под вывод дивидендов, но они делают это очень осторожно и небольшими суммами, чтобы не провоцировать спекулянтов на попытки «вздернуть» котировки.
Сегодняшний день на валютном рынке будет очень знаковым. Если продавцам удастся активно «побороться» за курс и остановить проседание котировок — «проснутся» те покупатели, кто ждал «дна» по котировкам. Если же проседание продолжится — то «дочки» иностранцев постараются еще потянуть со своими покупками под вывод дивидендов, надеясь сделать это еще дешевле.
Поведение Нацбанка, его интервенции и их ценники — останутся главными сигналами по курсу для всех участников торгов. Рынок будет полностью зависим от поведения крупных игроков и регулятора.
Котировки межбанка, по нашим расчетам, 8 июня будут в пределах: доллар — коридор 27,08 — 27,28 грн, евро — коридор 32,90 — 33,30 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,19 / 27,21
евро — 33,10 / 33,12
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