Спиртзавод на Харьковщине продали в четыре раза дороже стартовой цены

В понедельник, 7 июня, прошел онлайн-аукцион по приватизации Караванского МПД и хранения спирта (Харьковская область).

Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

За объект приватизации на торгах боролись три компании, а стартовая цена выросла в 4,4 раза — с 23,1 млн грн до 101 млн грн.

Новый владелец получит здание завода площадью 11 980,5 кв. м, в том числе административный, производственные корпуса, склады, спиртохранилища, зернохранилища, а также технологическое оборудование.

«Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Караванского МПД будет считаться официально завершенным», — отметили в Фонде.