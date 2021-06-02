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На Ровенщине СБУ «накрыла» контрабанду янтаря почти на 5 миллионов

На Ровенщине СБУ «накрыла» контрабанду янтаря почти на 5 миллионов

Служба безопасности Украины в Ровенской области предотвратила контрабанду янтаря почти на 5 млн грн: изъято 650 кг «солнечного камня».

Об этом сообщает СБУ.

«Оперативники спецслужбы разоблачили на горячем 16 старателей во время незаконной добычи янтаря на землях государственного фонда вблизи с. Новаки Варашского района. У них было изъято 5 мотопомп кустарного производства, орудие, предназначенное для осуществления незаконного промысла, 4 автотранспортных средства и янтарь-сырец», — говорится в сообщении.

В ходе 24 обысков по местам проживания, в подсобных помещениях и цехах незаконной обработки камней правоохранители изъяли почти 650 кг янтаря-сырца различных фракций, 35 мотопомп кустарного производства, другое орудие, предназначенное для незаконной добычи янтаря, три единицы огнестрельного оружия.


Фото: СБУ

По оперативной информации, обнаруженный товар злоумышленники планировали контрабандой переправить в одну из стран Восточной Азии.

К незаконному бизнесу, по предварительным данным следствия, причастны десять жителей города Сарны.


Фото: СБУ

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240−1 УК (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) продолжается досудебное расследование.

По материалам УКРИНФОРМ
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