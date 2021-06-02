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Раде предлагают запретить коммерческий переток электроэнергии из Беларуси

Раде предлагают запретить коммерческий переток электроэнергии из Беларуси

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины „О рынке электрической энергии“ (относительно запрета коммерческого перетока электрической энергии из Республики Беларусь)».

Об этом говорят данные на сайте парламента.

Текст проекта закона № 5633 пока отсутствует. Отмечается, что документ передан на рассмотрение руководству Рады.

Напомним, 23 мая белорусские власти прибегли к принудительной посадке самолета компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Верховная Рада 3 июня приняла постановление № 5597 «О Заявлении Верховной Рады Украины относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске». Согласно заявлению, ВР осудила противоправные действия властей Республики Беларусь по принудительной посадке самолета компании Ryanair.

По материалам УКРИНФОРМ
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