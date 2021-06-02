Кабмин одобрил меморандум о создании нацмеханизма биржевой торговли

Кабинет министров Украины одобрил проект меморандума (№582-р) о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Агентством США по международному развитию (USAID) и Американской торговой палатой в Украине относительно создания национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках.
Соответствующее распоряжение Кабинет министров утвердил и обнародовал в понедельник. Текст самого меморандума в обнародованном документе отсутствует.
Как сообщалось, одобрить этот меморандум правительство планировало еще в конце января этого года, однако затем сроки были перенесены, а в это время произошла смена состава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) ввиду истечения срока полномочий ее главы Тимура Хромаева и других ее членов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце мая, анонсируя подписание меморандума, отметил, что речь идет о закупке клиринговой системы для развития в стране фондового рынка.
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Конкурс на поставку системы клиринга для Украины НКЦБФР объявила в декабре прошлого года в рамках международной технической помощи «Проект энергетической безопасности», финансируемый USAID и имплементированный компанией Tetra Tech ES, Inc. Эта инициатива реализуется в рамках стратегии развития инфраструктуры рынка капитала и принятого летом 2020 года закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов» №738, который вступит в силу с 1 июля 2021 года.
Согласно первоначальным соглашениям, с этим клирингом предлагается стартовать на рынке природного газа в 2022 году, а в 2023 году – на рынках электроэнергии, таких как двусторонний и балансирующий рынок, рынок «на сутки вперед» и «внутрисуточный рынок», поэтому система должна быть масштабируемой, чтобы корректировать развитие рынков. Предполагается также возможность обслуживать внебиржевые рынки. В документах планируемым сроком запуска указан апрель 2022 года.
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