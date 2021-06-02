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Samsung проектирует складной Z-образный смартфон с необычной камерой

Samsung проектирует складной Z-образный смартфон с необычной камерой

На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) обнародована информация об очередном смартфоне Samsung, оборудованном гибким дисплеем.

Отмечается, что заявка на патент была подана в ноябре прошлого года, а опубликован документ в начале июня. На этот раз речь идёт об аппарате Z-образной формы, который сможет складываться в двух местах.

В оснащение войдёт большой гибкий дисплей с безрамочным дизайном. В полностью раскрытом виде гаджет сможет функционировать в качестве планшета. В верхней части дисплея предусмотрено небольшое отверстие для одинарной камеры.


Изображение: 91Mobiles

Основная камера имеет трёхкомпонентное исполнение. Её оптические блоки выстроены в ряд по вертикали. В нижней части корпуса располагается порт USB Type-C.


Изображение: 91Mobiles

В сложенном состоянии одна из секций экрана расположится снаружи, что позволит использовать устройство в качестве обычного моноблочного смартфона. Любопытно, что при этом спереди также окажется вспомогательная многомодульная камера, размещённая в зоне одного из сочленений. Таким образом, пользователь сможет снимать качественные автопортреты и организовывать сеансы видеосвязи.

Сведений о том, когда подобный смартфон может появиться на коммерческом рынке, пока нет.

По материалам 3dnews.ru
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