В Раде зарегистрировали законопроект о корпоративном управлении госкомпаний

В Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 5593 по совершенствованию корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство.

Об этом говорится на сайте парламента.

Законопроект внесен тремя народными депутатами из фракции Слуги народа.

По информации экспертов по корпоративному управлению SOE Weekly, в его основу вошел текст, который был ранее обнародован Министерством экономики для общественного обсуждения.

Основное отличие заключается в том, что в версии парламента предлагается закрепить на уровне закона норму о том, что Кабинет Министров может назначать и увольнять руководителей госкомпаний исключительно по предложению наблюдательных советов госкомпаний. Таким образом, окончательное решение о назначении/увольнении руководителя будет оставаться за КМУ.

Также как парламентским, так и правительственным законопроектом предусмотрено сохранение за КМУ существующих полномочий по утверждению финансовых планов госкомпаний.

Напомним, в KSE заявили, что законопроектом о корпоративном управлении правительство фактически отказывается выполнять взятую на себя обязанность по расширению полномочий наблюдательных советов самых важных компаний.

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