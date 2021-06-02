Граждане каких стран чаще всего получают разрешения на работу в Украине

Украинцы в последние годы лидируют по количеству полученных разрешений на проживание и работу в странах Евросоюза.

Портал «Слово и дело» проанализировал, сколько разрешений на работу с 2013 года выдала Украина и граждане каких стран чаще всего хотят работать у нас.

По данным Государственной службы занятости, в 2013 году Украина выдала 6 тыс. 36 разрешений на работу иностранцам. Большинство из них были гражданами Турции (1 тыс. 479 человек), России (765 человек) и Узбекистана (664 человека). Гражданам Германии было выдано всего 160 разрешений, Франции – 121.

В 2014 году разрешений на работу было выдано почти вдвое меньше – 3 тыс. 470. Среди лидеров вновь Россия (773 человека), Турция (386 человек) и Узбекистан (281 человек).

Рекордно мало разрешений за рассматриваемый нами период было выдано иностранцам в 2015 году – 2 тыс. 502. Граждане России получили 420 разрешений на работу, Турции – 359, Беларуси – 136, Польши – 110.

В 2016 году 3 тыс. 715 иностранцев получили право легально работать в Украине. В первой тройке ‒ граждане Турции (676), России (556) и Азербайджана (231). Также 114 разрешений получили граждане США.

В следующем году количество выданных разрешений на работу в Украине выросло до 5 тыс. 72. Более тысячи разрешений получили граждане Турции, 400 – России, 286 – Беларуси. Кроме того, аналогичное разрешение получил 161 гражданин США и 117 – Мозамбика.

В 2018 году разрешения на работу получили 7 тыс. 883 иностранца. На первом месте по-прежнему были граждане Турции (1 тыс. 517), а на второе вышли граждане Китая (636). Также 307 разрешений дали гражданам Израиля, 256 – США, 185 – Германии.

В 2019 количество выданных разрешений выросло еще больше – до 9 тыс. 539. В тройке лидеров – граждане Турции (1 тыс. 736), Индии (1 тыс. 58) и Китая (626).

За прошлый год Украина выдала 8 тыс. 181 разрешение на работу иностранцам: 1 тыс. 745 – гражданам Турции, 865 – гражданам Индии, 662 – гражданам Беларуси.

За три месяца 2021-го уполномоченные органы выдали уже 4 тыс. 218 разрешений на работу иностранцам. Чаще всего его получали граждане Турции, Индии и Беларуси.



Инфографика: «Слово и дело»